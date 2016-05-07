"خطة البرلمان": تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن موازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2017

أعلن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير متكامل يتضمن تطبيق موازنة البرامج والأداء بموازنة العام المالى 2017 – 2018 بشكل تجريبى فى وزارت الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل فى إطار منشور وزارة المالية فى هذا الشأن، كما قررت اللجنة عقد الاجتماع القادم صباح الثلاثاء القادم.

وأوضح عيسى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تطبيق نظام موازنة البرامج والآداء يمكن مجلس النواب من متابعة أداء الجهة الحكومة ومدى التزامها ببنود الموازنة بشكل ربع أو نصف سنوى، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من الدور الرقابى لمجلس النواب والأجهزة الرقابية المستقلة الأخرى مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن أسلوب البرامج والآداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة لا يمكن تطبيقه دفعة واحدة، مشيراً إلى أنه من الممكن تطبيقه تدريجياً، وأنه سيتم تطبيقه خلال العام المالى الجديد 2016 – 2017 على الوزارات سالفة الذكر، وإن ثبت نجاحه سيتم تطبيقه على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 – 2018 بالكامل.

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