أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"خطة البرلمان": تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن موازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2017

Google+ Print
"خطة البرلمان": تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن موازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2017 "خطة البرلمان": تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن موازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2017
أعلن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير متكامل يتضمن تطبيق موازنة البرامج والأداء بموازنة العام المالى 2017 – 2018 بشكل تجريبى فى وزارت الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل فى إطار منشور وزارة المالية فى هذا الشأن، كما قررت اللجنة عقد الاجتماع القادم صباح الثلاثاء القادم.

وأوضح عيسى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تطبيق نظام موازنة البرامج والآداء يمكن مجلس النواب من متابعة أداء الجهة ومدى التزامها ببنود الموازنة بشكل ربع أو نصف سنوى، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من الدور الرقابى لمجلس النواب والأجهزة الرقابية المستقلة الأخرى مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن أسلوب البرامج والآداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة لا يمكن تطبيقه دفعة واحدة، مشيراً إلى أنه من الممكن تطبيقه تدريجياً، وأنه سيتم تطبيقه خلال العام المالى الجديد 2016 – 2017 على الوزارات سالفة الذكر، وإن ثبت نجاحه سيتم تطبيقه على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 – 2018 بالكامل.


>- البرلمان ينتظر خطاب وزيرى المالية والتخطيط لبدء مناقشة الموازنة العامة.. حسين عيسى: خاطبت رئيس المجلس لمثولهما أمام النواب فى أقرب وقت.. ولجنتا الصحة والتعليم تبحثان النسبة المخصصة لقطاعاتها بالموازنة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان