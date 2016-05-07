الفنانة بشرى تقترح إنشاء وزارة للسعادة فى مصر تتولى إدراتها دون أجر

اقترحت الفنانة بشرى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بإنشاء وزارة للسعادة على غرار دولة الإمارات، واستعدادها على تولى منصب إدارتها دون أجر .

وجاء ذلك ردا على رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عقب تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" لرفع الروح المعنوية للمصريين، قائلة :" نعمل وزارة للسعادة زي الإمارات وأنا مستعدة امسكها من غير أجر وأربى كوادر فيها كمان".

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس فى وقت سابق عبر تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اقترح بنشر أفكار واقتراحات تسعد المصريين وترفع روحهم المعنوية.



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