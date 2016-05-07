مدير المستشفى العام بكفر الشيخ بعد التحقيق معه: أمارس عملى بشكل طبيعى

قال الدكتور زيدان المنشاوى مدير مستشفى كفر الشيخ العام لـ"اليوم السابع" إنه يمارس عمله بالمستشفى العام، الآن ولم يوقف عن العمل كما تردد.

وأضاف المنشاوى، أنه أجرى تحقيق معه فى مديرية الصحة، ولم يتم إبلاغه بنتيجة التحقيق، أو إيقافه عن العمل، مؤكداً أنه لم يكن يعلم بقيام الدكتور المعالج للمريض محمد الغرباوى بالتصريح بإخراجه من المستشفى دون استكمال علاجه، وعندما علمت طالبت بمقابلته أو أحد من أقاربه، واستقبلت أحدهم، وأعدت له الأوراق للعلاج على نفقة الدولة.

وأوضح المنشاوى أنه تم نقل المريض لمعهد ناصر بالقاهرة، مؤكدا أنه لم يقصر فى عمله الذى يأخذ كل وقته وجهده.

وقال المريض محمد الغرباوى، إنه توجه للمستشفى العام منذ عدة أيام، وجلس بها خمسة أيام، وكتبوا له على خروج، دون استكمال علاجه، مؤكدًا أنه لم يتوجه لمدير المستشفى لتقديم شكوى له، ولكنه يعيب على المسئول الذى أخرجه من المستشفى دون تحويله لمستشفى آخر.

- بالصور.. نقل مريض من مستشفى كفر الشيح دون استكمال علاجه لمعهد ناصر

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