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اليوم.. إفتتاح فعاليات منحة تدريبية لمساعدى التمريض بمستشفى الأقصر الدولى

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اليوم.. إفتتاح فعاليات منحة تدريبية لمساعدى التمريض بمستشفى الأقصر الدولى اليوم.. إفتتاح فعاليات منحة تدريبية لمساعدى التمريض بمستشفى الأقصر الدولى
تنطلق بمقر مستشفى الأقصر الدولى، صباح اليوم السبت، افتتاح فعاليات المنحة التدريبية لمساعدى التمريض لشباب وشابات الأقصر "برنامج مساعدى خدمات صحية"، وذلك بحضور محافظ الاقصر محمد بدر، ومدير مستشفى شفاء الأورمان الدكتور هانى حسين.

ومن جانبه صرح الدكتور عبد العال البهنسى مدير مستشفى الأقصر الدولى أنا المنحة التدريبية تهدف لدعم مساعدى الخدمات الصحية بكافة وسائل التطور فى مجال الصحة، وسيحضر الإحتفالية وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتورة ناهد محمد احمد.


>- علاج 15506 مريض وإجراء 1078 عملية خلال مارس بمستشفى الأقصر الدولى
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