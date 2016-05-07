السمك والبيض.. أطعمة للوقاية من السكر

بناء الجسم وتغذيته تغذية سليمة مهمة شاقة وضرورية حتى تستطيع أجهزته العمل بأعلى كفاءة لها، هذا ما نصح به الدكتور محمد المنيسى - استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن - ناصحا بضرورة بناء الأجسام منذ الصغر على الأنظمة الغذائية الصحية التى تعد حلقة من حلقات وقايتها من الأمراض فى كل مراحلها، وحتى للأم أثناء حملها لولادة أطفال أصحاء.

وتابع الدكتور محمد حديثه، ناصحا بضرورة التركيز على تناول أنواع معينة من الطعام، والتى تساعد بالفعل على الوقاية من الإصابة بالنوع الأول من السكر، وبالتالى تقى الأجيال القادمة منه، ومن أهم هذه الأطعمة تلك التى تحتوى على نسب عالية من الكالسيوم، مركزة ومفيدة، كالسمسم والبروكلى الأخضر الطازج، كذلك الورقيات أو الخضراوات الورقية المفيدة.

ونصح استشارى الجهاز الهضمى بضرورة التركيز على تناول البيض واستخلاص البروتين المفيد منه، لأنه يحتوى على نسب جيدة من فيتامين "د" المهم للغاية للصحة والبناء، كذلك يفضل الاهتمام بالأطعمة التى تحتوى على الأوميجا بشكل خاص، لتحسينها من عمل الجسم، كالسمك وزيوته، وزيت الزيتون، واللوز بأنواعه، والمكسرات بأنواعها أيضا دون إسراف، وزيوت مهمة كبذرة الكتان.

وحذر "منيسى" من التركيز على تناول الطعام السريع والدسم والغنى بالدقيق والسكريات، لأنه يرفع معدلات الإصابة بالسكر، كذلك يعرضك للسمنة ومخاطرها.

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