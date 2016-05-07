ملك المغرب يتجوَّل داخل مركز تجارى بالبحرين والجالية تستقبله بحفاوة

فاجأ العاهل المغربى محمد السادس، رواد أحد المجمعات التجارية فى العاصمة البحرينية المنامة، بظهوره يتجول بملابس غير رسمية ، حيث تجول العاهل المغربى فى أرجاء المجمع وألتقط الصور مع المواطنين والمقيمين وأبناء الجالية المغربية فى البحرين.

وقالت نادية أحمد ناشطة ومستثمرة فى التراث المغربى إنها تشرفت بلقاء الملك وصافحت يده وسعدت بابتسامته العريضة التى أن دلت فإنما تدل على حبه واهتمامه بشعبه والاطمئنان عليهم وعلى وضعيتهم بالغربة، والمعبرة عن صفات الطيبة والتواضع التى يتسم بها، ومن هذا القبيل لم تمتلك أبناء الجالية المغربية من التحكم فى مشاعرها بفرحة لقائه وتعالت الأصوات بهتافات الولاء والحب والزغاريد عندما شعرت بمغادرته وكأنها تعبر عن عدم تشبعهم بلقائه".

وأضافت: "الجالية المغربية فى البحرين عندما علمت بموعد قدوم ملكهم انتظروه فى الشوارع قبل قدومه، وبحثوا عنه فى كل الأماكن التى يمكن أن يتواجد بها ، وقد ألتقى الملك المغربى بمجموعة من أبناء الجالية المغربية فى أحد المراكز التجارية فى البحرين، وتعامل معهم بكل تواضع ولم يحرص على اتخاذ صور تذكارية معهم فقط، بل تبادل معهم الأحاديث وسألهم عن أحوالهم وتفاصيل حياتهم".

يذكر أن العاهل المغربى قام مؤخراً بزيارة رسمية الى مملكة البحرين، تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين وقد حظيت زيارة محمد السادس باستقبال رسمى وشعبى.

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