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الجيش الوطنى الليبى يرسل قوات استطلاع لجمع تحركات داعش الإرهابى فى سرت

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الجيش الوطنى الليبى يرسل قوات استطلاع لجمع تحركات داعش الإرهابى فى سرت الجيش الوطنى الليبى يرسل قوات استطلاع لجمع تحركات داعش الإرهابى فى سرت
أعلن الجيش الليبى عن بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، والقضاء على المتطرفين المسيطرين على المدينة الاستراتيجية التى يسيطر عليها التنظيم الإرهابى وذلك لجغرافية مدينة سرت التى تحمل العديد من المميزات خلافاً لأى مدينة ليبية.

ويأتى الإعلان عن عملية سرت الكبرى من قبل القائد العام لقوات الجيش الليبى الفريق أول ركن خليفة حفتر مع سعى العديد من الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا على التدخل العسكرى فى ليبيا بذريعة القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، فيما حذر المجلس الرئاسى الليبى من تقدم ما وصفه "قوى عسكرية" من التقدم نحو سرت قبيل تعيين المجلس لقيادة مشتركة.

وبدأ الجيش الوطنى الليبى معركته بارسال قوات من الاستطلاع بكافة المحاور لجمع المعلومات والتحركات التى تتعلق بتمركزات وتحركات تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت، وتحشد القيادة العامة للجيش الليبى أعداد وحشود كبيرة من قوات الجيش لحسم المعركة الكبرى مع عناصر التنظيم الإرهابى.

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مصر 365