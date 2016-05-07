نشطاء تويتر يواصلون الدعم بتدشين هاشتاج "افتكر سوريا بدعوة"

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هشتاج "افتكر سوريا بدعوة" الأكثر تداولا تزامنا مع الوضع الراهن بسوريا.

وشارك المغردون فى الهاشتاج بفاعلية، ما جعله يحتل المركز السابع على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" بالتزامن مع إزاء الوضع المتدهور فى سوريا، وخصوصاً فى حلب، حيث مقتل العشرات من المواطنين هناك.

وقال أحدهم"اللهم بحق هذا الفجر أغث الشام وأهلها"، وقال الاخر" اللهم انزل عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين "، وقال مدون"اللهم ارحم موتاهم واهلك اعداءهم ولا تخيب فيك رجاهم يالله".

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