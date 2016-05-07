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موسكو تعلن تمديد الهدنة فى حلب لـ 3 أيام

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موسكو تعلن تمديد الهدنة فى حلب لـ 3 أيام موسكو تعلن تمديد الهدنة فى حلب لـ 3 أيام
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن الهدنة الموقتة السارية فى مدينة حلب فى شمال سوريا منذ فجر الخميس لمدة يومين تم تمديدها بمبادرة من موسكو إلى 3 أيام إضافية.

وقالت الوزارة فى بيان أنه "بهدف الحول دون تدهور الوضع، وبمبادرة من الجانب الروسى، تم تمديد نظام التهدئة فى محافظة اللاذقية وفى مدينة حلب اعتبارا من الساعة 00,01 بتوقيت غرينتش من يوم 7 مايو لمدة 72 ساعة".

من جانبها قالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة باستمرار الهدنة لأطول فترة ممكنة وإنها على تواصل مع روسيا لضمان بقائها.

وقد استبق نظام الأسد انتهاء التهدئة بالوعيد لفصائل المعارضة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيرى إن الجانبين الأمريكى والروسى على اتصال مباشر على مدار الساعة بشأن الموقف خاصة فى حلب والهدف من هذه الاتصالات المستمرة هو ضمان عدم حدوث أى انتهاكات.

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