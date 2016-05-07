أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب مخبز لبيعه طن دقيق بالسوق السوداء بالقاهرة

Google+ Print
ضبط صاحب مخبز لبيعه طن دقيق بالسوق السوداء بالقاهرة ضبط صاحب مخبز لبيعه طن دقيق بالسوق السوداء بالقاهرة
تمكنت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب مخبز لأستيلائه على طن دقيق من اموال الدعم وبيعها بالسوق السوداء وحرر محضر بالواقعة

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب مخبز بنطاق دائرة قسم شرطة باب الشعرية بالاستيلاء على اموال الدعم، من خلال اخترق منظومة الخبز، واثبات عمليات بيع وهمية

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، داهمت مجموعة عمل من ضباط الادارة المكان المتحرى عنه واسفر ذلك عن ضبط مسئول المخبز وتبين من الفحص استيلائه على طن و203 كيلو دقيق مدعم وبيعها بالسوق السوداء وتم تحرير المحضر اللازم .


>- ضبط صاحب محل لبيعه مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه