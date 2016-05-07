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المرور يضبط 569 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 569 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 569 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس الاحد على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 569 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 86 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 155 مخالفة مرورية بالقاهرة، 110 مخالفة مرورية بالجيزة، 201 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون


>- أجهزة الرادار تلتقط 3 آلاف مخالفة مرورية على الطرق السريعة
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