حبس 13 سائقاً لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة فى كفر الشيخ

قرر محمد البيشى مدير نيابة قلين، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، حبس 13 سائقًا 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقيادة سيارتهم تحت تأثير المخدرات وتعاطيهم المواد والعقاقير المخدرة.

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ إخطارًا من العميد جمال إبراهيم مدير إدارة مرور كفرالشيخ يفيد بضبط 13 سائقًا خلال حملة مكبرة برئاسة المقدم دكتور رافع رئيس مباحث المرور استهدفت ضبط السائقين المتعاطين للمخدرات على طريق كفر الشيخ قلين.

وثبتت التحاليل باستخدام الكواشف الاستدلالية لـ13 سائقاً خلال الحملة المرورية بالتنسيق مع المعمل الإقليمى التابع لوزارة الصحة، لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم إحالتهم للنيابة للتحقيق، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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