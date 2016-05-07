اليوم .. نظر معارضة رئيس تحرير "صوت الأمة" وصحفى على الحكم فى"سب الزند"

تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم السبت، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر معارضة الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفى محمد سعد خطاب، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، أثناء تولى المستشار أحمد الزند رئاسة النادى.

وأمرت المحكمة بالجلسة السابقة بمخاطبة نادى القضاة للاستعلام حول جميع الخطابات الرسمية بين نادى القضاة ونادى قضاة بورسعيد، بشأن الأرض محل الدعوى، وكذا مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات حول فحص الموضوع محل الدعوى من عدمه، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم الأول " محمد سعد خطاب " .

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، قضت غيابيًا، فى وقت سابق، بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، وذلك فى القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقى.

يذكر أن نادى القضاة تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطاب وقنديل" اتهمها بـ"سب وقذف" المستشار أحمد الزند أثناء رئاسته نادى القضاة، والمستشار عبد الله فتحى وكيل أول النادى فى ذلك الوقت، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقى رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التى يتعامل معها النادى".

جدير بالذكر، أن النيابة العامة استبعدت المستشار هشام جنيه من أمر الإحالة لتقديمه مستندات تفيد صحة موقفه.

- تأجيل معارضة رئيس تحرير "صوت الأمة" وصحفى على الحكم فى"سب الزند" لـ7مايو

>