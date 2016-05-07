افتتاح فرع جديد للشهر العقارى والتوثيق لخدمة أهالى مدينة القرنة بالأقصر

كشف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، أنه من المقرر إفتتاح فرع جديد للشهر العقارى والتوثيق لخدمة أهالى مدينة القرنة مطلع الشهر المقبل، وذلك فى إطار تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر بتوفير مراكز الخدمات، ورفع المشقة والعناء عن أهالى القرنة.

وأضاف رئيس مدينة القرنة، أن افتتاح الفرع يأتى عقب افتتاح وحدة المرور الجديدة بالمركز، والذى يأتى لرفع العناء عن أهالى المركز من الذهاب إلى المدينة، مشيراً إلى أن الهدف من الفرع الجديد للتوثيق والشهر العقارى هو توفير الخدمات للأهالى، ورفع مشقة تكبد السفر إلى مدينة الأقصر لقضاء إحتياجاتهم.

- بالصور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يفتتحان وحدة مرور القرنة الجديدة

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