"الشئون العربية" بالبرلمان تجتمع اليوم لمناقشة أزمة "حلب" السورية

قالت النائبة سحر صدقى، أمين سر لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماع عاجل، اليوم السبت، لمناقشة أزمة أحداث حلب والتطورات التى تشهدها الأزمة السورية، واتخاذ القرارات المتعلقة بحل الأزمة، ودور مجلس النواب فى مواجهة ما تشهده سوريا الشقيقة.

وأضافت أمين سر لجنة الشئون العربية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعرض قراراتها على الجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها بعد غداً الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، لعرضها على نواب المجلس والتصويت عليها فى البرلمان.

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