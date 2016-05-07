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بالفيديو - وفاة لاعب كاميروني داخل الملعب و ' الإهمال هو السبب '

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بالفيديو - وفاة لاعب كاميروني داخل الملعب و ' الإهمال هو السبب ' بالفيديو - وفاة لاعب كاميروني داخل الملعب و ' الإهمال هو السبب '

سقط باتريك إيكينج الكاميروني لاعب وسط نادي دينامو بوخارست الروماني متوفيا على أرض الملعب أثناء مباراة فريقه أمام فيتورول كونستانتا.

صاحب الـ26 عاما لعب كأساسي في مباراة فريقه قبل أن يسقط في الدقيقة 69 متأثرا بأزمة قلبية ولم يتم إنقاذ اللاعب الذي توفى قبل وصوله إلى المستشفى.

وخرج التقرير الأولى لحالة باتريك إيكينج ليُعد صدمة حسبما وصفه الصحفي الروماني إيمانويل روسي.

وجاء في التقرير أن "اللاعب لم يتلق أي إسعافات أولية داخل الملعب بعد السقوط مما أدى لوفاته".

وأضاف "باتريك إيكينج لم يتعرض لأي صدمة كهربائية لإنقاذ قلبه سواء داخل الملعب أو في سيارة الإسعاف".

وهو ما أكده أيضا المتحدث الرسمي باسم المستشفى التي نُقل لها اللاعب الكاميروني، قائلا: "لم يتلق أي مساعدات وهو ما جعله يتوفى قبل وصوله إلى المستشفى".

وعلى الجانب الأخر رد طبيب الفريق الروماني مؤكدا أنه اللاعب "تعرض لصدمات في قلبه أثناء تواجده في سيارة الإسعاف".

شاهد الفيديو

وهاجم الصحفي الروماني إيمانويل روسي، "الجهل والإهمال الذي تسبب في وفاة اللاعب الكاميروني".

وانتقل الراحل باتريك إيكينج هذا الموسم من نادي قرطبة إلى دينامو بوخارست وشارك في 10 مباريات ونجح في التسجيل مرة واحدة.

كما لعب مع منتخب الكاميرون تحت 20 سنة وكذلك الأول.

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فيديو اليوم السابع

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