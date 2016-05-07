حبس عاطل لاتهامه بسرقة جيرانه.. ووالده يسلمه لقسم بولاق الدكرور

قرر محمد على وكيل نيابة بولاق الدكرور، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن سلمه والده للنيابة لسرقة جيرانه.

وكشفت التحقيقات أن "جمال . ع . م " 50 عاما على المعاش، تمكن من الامساك بنجله"ع " البالغ من العمر 24 عام، بمساعدة بعض الجيران وقام بتسليمه إلى قسم الشرطة، وشهد ضده فى واقعة سرقة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة

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>وأشارات التحقيقات إلى أن الوالد أكد قيام ابنه بالاشتراك فى اكثر من واقعة سرقة حدثت فى المنطقة خلال الفترة الماضية، الامر الذى تسبب له بصدمة كبيرة جعلته يشعر بالخزى، خاصة وان باقى اولاده متفوقين فى عملهم، كما أن سكان المنطقة يقدرونهم ويحترمونهم

وأضاف الوالد خلال التحقيقات، أنه واجه ابنه بهذه الوقائع، وأكد اعتراف ابنه بارتكاب هذه الجرائم، فقام بطرده من المنزل فى محاولة منه فى أن يتراجع عن هذه الافعال المشينة، الا انه حدث عكس ذلك، حيث قام ابنه باستغلال اقامة جارتهم فى المنزل بمفردها وقفز من اعلى العقار الخاص به إلى العقار الذى تسكن فية المجنى عليها وحاول دخول شقتها من شباك الحمام ليسرقها، فاستنجدت بجيرانها، وامسكوا به.

>وعند سماعى بصوت سكان المنطقه يصرخون بأنهم تمكنوا من القبض على حرامى، ذهبت مسرعا إلى مكان الواقعه واكتشفت بانه ابنى، فلم اجد امامى سبيل سواء تسليمه إلى قسم الشرطة، وهناك اخبرتهم بالأفعال التى كان يرتكبها خلال الفترة الماضية.

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