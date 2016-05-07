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مجهولون يشعلون النار فى فنطاسين مياه بالعريش وآخرون يقتلون سيدة بالشيخ زويد

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مجهولون يشعلون النار فى فنطاسين مياه بالعريش وآخرون يقتلون سيدة بالشيخ زويد مجهولون يشعلون النار فى فنطاسين مياه بالعريش وآخرون يقتلون سيدة بالشيخ زويد
أشعل مجهولون النار فى فنطاسين مياه بالعريش فجر اليوم السبت، وقال شهود عيان أن الأهالى فوجئوا بتصاعد ألسنة النيران من الفنطاسين أثناء توقفهم فى منطقة الفواخرية وسط مدينة العريش، وتبين أن مجهولين أشعلوا بها النيران، ولاذوا بالفرار.

وبحسب روايات الأهالى فأن الفنطاسين احترقا بالكامل.

وفى سياق متصل، أطلق مسلحون النار على سيده بدوية من أهالى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وقال الأهالى أن مجموعة من المسلحين طوقوا منزل السيدة الكائن بمحيط مدينة الشيخ زويد، وأطلقوا النيران عليها بحجة تعاونها مع قوات الأمن ولاذوا بالفرار.

وأكد الأهالى أن المسلحين تابعين لجماعة انصار بيت المقدس، وتم نقل جثمان السيدة لمستشفى الشيخ زويد، مصابة بطلق نارى فى الرأس.


>مجهولون يضرمون النار فى فنطاس مياه بوسط سيناء
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