"الجيزة" تلزم الشركة المسئولة عن توسعة شارع فيصل بإصلاح ماسورة على نفقتها

تسببت الشركة المسئولة عن توسيع شارع فيصل فى كسر ماسورة للمياه أثناء فترة عملها، ما نتج عنه كسر محبس المياه وغرق الشارع، كما ترتب على ذلك قيام المحافظة بالتأكيد على كافة الشركات والمقاولين العاملين بمشاريع ضمن نطاق المحافظة، بدفع نفقات إصلاح أى تلفيات تقع أثناء الأعمال.

وأكد اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أنه يتم بالفعل الخصم من مستحقات أى مقاول يتسبب فى تلفيات بالبنية الأساسية أو إحداث أخطاء أثناء العمل.

وأشار نائب المحافظ لليوم السابع، أنه تم إلزام أحد مقاولى الشركة المسئولة عن كسر ماسورة شارع فيصل بإصلاح الكسر فى ماسورة المياه على نفقته الخاصة، كما سيتم الخصم من مستحقات الشركة النهائية.

وكان المقاول المسئول عن توسيع شارع فيصل قد تسبب فى كسر ماسورة ضمن خط المياه الـ 1000 ملى، ما أدى إلى غرق الشارع.

- "القابضة للمياه" خطأ إحدى شركات المقاولات سبب كسر ماسورة مياه فيصل

>

- بالفيديو والصور.. كسر ماسورة مياه بشارع فيصل وتوقف حركة المرور