أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الجيزة" تلزم الشركة المسئولة عن توسعة شارع فيصل بإصلاح ماسورة على نفقتها

Google+ Print
"الجيزة" تلزم الشركة المسئولة عن توسعة شارع فيصل بإصلاح ماسورة على نفقتها "الجيزة" تلزم الشركة المسئولة عن توسعة شارع فيصل بإصلاح ماسورة على نفقتها
تسببت الشركة المسئولة عن توسيع شارع فيصل فى كسر ماسورة للمياه أثناء فترة عملها، ما نتج عنه كسر محبس المياه وغرق الشارع، كما ترتب على ذلك قيام المحافظة بالتأكيد على كافة الشركات والمقاولين العاملين بمشاريع ضمن نطاق المحافظة، بدفع نفقات إصلاح أى تلفيات تقع أثناء الأعمال.

وأكد اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أنه يتم بالفعل الخصم من مستحقات أى مقاول يتسبب فى تلفيات بالبنية الأساسية أو إحداث أخطاء أثناء العمل.

وأشار نائب المحافظ لليوم السابع، أنه تم إلزام أحد مقاولى الشركة المسئولة عن كسر ماسورة شارع فيصل بإصلاح الكسر فى ماسورة المياه على نفقته الخاصة، كما سيتم الخصم من مستحقات الشركة النهائية.

وكان المقاول المسئول عن توسيع شارع فيصل قد تسبب فى كسر ماسورة ضمن خط المياه الـ 1000 ملى، ما أدى إلى غرق الشارع.


>- "القابضة للمياه" خطأ إحدى شركات المقاولات سبب كسر ماسورة مياه فيصل
>
>- بالفيديو والصور.. كسر ماسورة مياه بشارع فيصل وتوقف حركة المرور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»