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النائب محمد السلاب يطالب الدولة بطرح قطع أراضى للشباب تُسدد على سبع سنوات

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النائب محمد السلاب يطالب الدولة بطرح قطع أراضى للشباب تُسدد على سبع سنوات النائب محمد السلاب يطالب الدولة بطرح قطع أراضى للشباب تُسدد على سبع سنوات
انتقد النائب محمد مصطفى السلاب عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم " وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كون أغلب المشروعات المطروحة من الدولة للشباب ليس لها علاقة باحتياجات السوق، مستنكراً فصل الصناعات الصغيرة عن الكبيرة، ومطالباً بمعرفة احتياجات السوق أولاً لتوجيه الشباب نحو المشروعات التى يحتاج إليها السوق لضمان نجاحها.

وطالب "السلاب" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، بضرورة استغلال مراكز الشباب فى هذا الشأن، وتسهيل الحصول على قطع أراضى للشباب، وأن يكون الحصول عليها بعيداً عن المزادات، متابعاً "ويفضل أن يسدد ثمنها على سبع سنوات، وأن تكون قريبة من التجمعات السكنية".


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مصر 365

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