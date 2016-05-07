نظر أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين، من بينهم 3 هاربين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون "داعش".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية 8 أشخاص وهم محمد جمال محمد، عادل طه عبد الجواد، محمود فتحى سلامة، محمود عبد العزيز، أحمد حمدى مفضل، و 3 هاربين، وجميع المتهمين فى القضية طلبة وعمال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد" داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

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