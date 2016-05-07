للرجل.. عشان سلامتك وصحتك الجنسية.. 9علامات بأعضائك التناسلية لا تهمل علاجها

عزيزى الرجل، أنت ترمومتر صحتك، وعليك ألا تهمل أى إشارة أو جرس إنذار يطلقه جسمك لإنذارك بمشكلة صحية ما لا تزال فى مراحلها الأولى.

ولا شك أن الأمراض التناسلية والجلدية والعدوى بكل أنواعها تظل قدرا مقدورا على الرجل منذ البلوغ وحتى الهرم، ولا يمكنه أن يقى نفسه تماما منها إذا لم يتبع الإجراءات الوقائية والصحية، وقواعد النظافة الشخصية، وتنظيف الجسم والملابس، والملابس الداخلية بشكل خاص بشكل دورى ومنتظم، وكذلك علاج أى مشكلة أو علامة تظهر مبكرا على الأعضاء الخاصة.

بعض العلامات والأعراض الظاهرة ينذرك جسمك بها بشكل واضح، بأن هناك مشكلة أو مرض أو عدوى أنت بالفعل عرضة لها، ويخطئ الكثير من الرجال والشباب بإهمال ملاحظة هذه العلامات وعلاجها المبكر، ما يهدده مستقبلا بأمراض تناسلية قد تسبب له مشكلات تؤثر سلبا على حياته الزوجية والجنسية منها العدوى الجنسية والمنقولة، وأمراض الحساسية وغيرها، وتتجلى خطورة هذه الأمراض فى أنها قد تنتشر كعدوى إلى باقى أنحاء ومناطق الجسم.

الدكتور محمد شكر - أخصائى أمراض الذكورة والعقم بالقصر العينى - أكد أن هناك بعض العلامات التى لا يصح لرجل أو شاب مهما كانت حالته الاجتماعية سواء إن كان أعزب أو متزوجا، أو أيا كان وضعه الصحى، سواء إن كان رياضيا أو يتمتع بصحة جيدة، أو يعانى ضعفا أو مرضا ما، عليه ألا يهملها، وعليه بمجرد ظهورها أن يلجأ إلى مختص تناسلية على الفور:

1. إذا وجدت احمرارا متكررا على أعضائك الخاصة أو ما حولها ومنطقة العانة، ويتكرر هذا الاحمرار أو يزيد سواء بألم أو بدون أو بحرقة أو بدون، عليك زيارة مختص تناسلية فى الحال.

>2. إذا لاحظت أيضا تغييرا فى لون جلد عضوك الخارجى، كتلونه باللون الأسمر "لأسود" الداكن تدريجيا.

>3. إذا ظهرت لديك حساسية أو هرش شديد فى الأعضاء الخاصة.

>4. إذا لاحظت إصابتك بالحساسية تزامنا مع تعاطيك دواء معينا لعلاج أى مرض يعانيه جسمك، أوقفه فى الحال واستشر مختص التناسلية.

>5. إذا أصبت بفطريات أو بقع بيضاء اللون أو لونها متغير عن باقى لون جلد أعضائك وتنتشر فعليك بزيارة الطبيب.

>6. إذا وجدت أيضا أى نوع من البثور يطفو على سطح منطقة العانة والأعضاء الخاصة، سواء إن كانت بثرة مليئة بالسوائل، أو جافة، أو قاسية، أو سوداء، أو غنية بالصديد.

>7. إذا ظهرت لديك عقد أو حبوب متحجرة دهنية سواء بألم أو بدون على سطح أعضائك الخاصة.

>8. إذا رأيت قرح على سطح الجلد فى منطقة العانة والعضو الذكرى.

>9. إذا كانت هناك جروح أو قرح أو حبوب تنزف دما.

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