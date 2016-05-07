رئيس البرلمان الليبى يدين الأعمال الإرهابيين ضد المتظاهرين فى بنغازى

أدان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى الأعمال الإرهابية ضد المتظاهرين المدنيين العزل فى ساحة الكيش ببنغازى.

وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، فتحى عبد الكريم المريمى، بان رئيس البرلمان الليبى تقدم لأسر الشهداء بأحر التعازى داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم آلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وتمنى للجرحى بالشفاء العاجل.

وجدد رئيس البرلمان الليبى مطالبته للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى بتنفيذ مطالب المتظاهرين المدنيين العزل والذي خرجوا لدعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب في كل من بنغازى وسرت.

وأكد رئيس البرلمان الليبى أن هذه القذائف الإرهابية التى تتحطم أمام بسالة وشجاعة الليبيين والليبيات فى مدينة بنغازى هدفها إسكات صوت الحق المنادى فى مظاهرات سلمية تشرعها القوانين والأعراف الدولية فى كل أنحاء العالم والتى طالب من خلالها المتظاهرون بدعم قواتهم المسلحة فى حربهم على هؤلاء الإرهابيين الذين عاثوا فى الأرض فسادا.

وشدد المستشار عقيلة صالح على مطالب المتظاهرين الذين سقط منهم شهداء وجرحى للمجتمع الدولى بتصحيح مسار الاتفاق السياسى الذي قوبل برفض شعبي عارم فى مختلف ربوع البلاد وعدم التدخل فى شؤوننا الداخلية.

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