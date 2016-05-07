السبت القادم كارمن سليمان ستغني لزملائها قبل الامتحانات

رغم انشغالها بتصوير دورها الأول كممثلة، ضمن أحداث الجزء السادس من ملحمة "ليالي الحلمية"، تستعد الفنانة الشابة كارمن سليمان لخوض امتحاناتها بدءاً من يوم السبت المقبل، والمثير أنها وجهت الدعوة لمعجبيها من طلاب جامعة القاهرة لانتظارها قبل الامتحان، مع وعد أن تغني لهم !!

كارمن نجمة الموسم الأول من برنامج أراب أيدول كتبت اليوم عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك: هستناكو يوم السبت الساعة ٤ في ‫#‏جامعة القاهرة‬، ويلا نتبسط شوية قبل الامتحانات.

وجاءت التعليقات مرجة للغاية، بعدما توقع متابعوها السقوط ، وقال المعجب محمود عمران: نسقط ما نسقط ! المهم نفرح وننبسط.

يذكر أن كارمن طالبة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة أعرق الجامعات المصرية، وقد شوهدت أكثر من مرة في كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ليالي الحلمية" وهى تستغل أوقات عدم التصوير لمراجعة المقررات الدراسية، علما بأنها تعهدت لوالدها الا يؤثر نشاطها الفني على تحصيلها الدراسي، وأن تستكمل دراستها الجامعية!!

الأوقات التي تسبق الاختبارات تمر صعبة على الطلاب .. لكن كارمن سليمان قررت تخصيصها للغناء لزملائها بالجامعة.

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