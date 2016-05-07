أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

السبت القادم كارمن سليمان ستغني لزملائها قبل الامتحانات

Google+ Print

الجمعة 06-05-2016 22:08

رغم انشغالها بتصوير دورها الأول كممثلة، ضمن أحداث الجزء السادس من ملحمة "ليالي الحلمية"، تستعد الفنانة الشابة كارمن سليمان لخوض امتحاناتها بدءاً من يوم السبت المقبل، والمثير أنها وجهت الدعوة لمعجبيها من طلاب جامعة القاهرة لانتظارها قبل الامتحان، مع وعد أن تغني لهم !!

كارمن نجمة الموسم الأول من برنامج أراب أيدول كتبت اليوم عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك: هستناكو يوم السبت الساعة ٤ في ‫#‏جامعة القاهرة‬، ويلا نتبسط شوية قبل الامتحانات.

وجاءت التعليقات مرجة للغاية، بعدما توقع متابعوها السقوط ، وقال المعجب محمود عمران: نسقط ما نسقط ! المهم نفرح وننبسط.

يذكر أن كارمن طالبة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة أعرق الجامعات المصرية، وقد شوهدت أكثر من مرة في كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ليالي الحلمية" وهى تستغل أوقات عدم التصوير لمراجعة المقررات الدراسية، علما بأنها تعهدت لوالدها الا يؤثر نشاطها الفني على تحصيلها الدراسي، وأن تستكمل دراستها الجامعية!!

الأوقات التي تسبق الاختبارات تمر صعبة على الطلاب .. لكن كارمن سليمان قررت تخصيصها للغناء لزملائها بالجامعة.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي