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ماذا كتب أيمن زيدان لابنه في الذكرى الخامسة لرحيله؟

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الجمعة 06-05-2016 22:16

على الرغم من مرور خمس سنوات على وفاة إبنه البكر نوار لكنه لا يزال حياً في ثنايا روح والده الفنان أيمن زيدان ، وهو لن ينساه ابدا، مهما مرت السنين.

وفي ذكرى رحيل نوار الخامسة، كتب أيمن زيدان على "فايسبوك" كامات مؤثرة عكست أحزانه والجرح الكبير الذي تركه غياب إبنه عنه، فكتب اليه قائلا" خمس سنوات مرت على نوار اقحوانة عمري التي عصفت بها ريح الموت العاتية ... لا زلت أذكر إنحناءك على جدار الحياة حين بدأ الرحيل خطواته الموجعة نحوك.. ولا زلت أذكر وأنا بجوارك كيف هوى بك جدار الدنيا الهش وتركتني وحيداً أعانق عبقك وألملم تفاصيلك لأخبئها في ثنايا روحي المتعبة.. وداعاً يا مهجة القلب.. خطفك الموت لكنه ظل متربصاً بي".

يشار إلى أن نوار زيدان رحل عن هذه الدنيا عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان.

 

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