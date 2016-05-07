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شمس تنشر الفيديو الذي كان يخشاه سعد الصغير فماذا تضمّن؟

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الجمعة 06-05-2016 22:23

استمرارا لسلسلة انتقام الراقصة الاستعراضية شمس من المغني الشعبي سعد الصغير لتصرفاته السيئة معها وإنكاره لزواجه سرا منها وإجهاضها عنوة في المستشفى كما قالت.

نشرت يظهر فيه سعد وهو يقبل قدمها ويخلع لها الحذاء متغزلا فيها،وعلقت شمس على الفيديو قائلة:" سعد كان بيقول إني مهدداه وجايبه له بلطجية علشان أصورة وراح عمل فيا محضر! شايفين هو متهدد أزاي اهو دة الفيديو اللي كان حيموت علشان ما حدش يشوفه.. انا عايزة الفيديو دة يلف كلها خلي الناس تعرف حقيقته".

الفيديو أثار جدلا كبيرا على صفحة شمس على فيس بوك حيث سخروا من أفعال سعد واهانته لنفسه بهذا الشكل حتى أن بعض من أبناء حي شبرا الذي يسكن فيه سعد تبرئوا منه بألفاظ خارجة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

 

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