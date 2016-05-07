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وفاة مصممة قبعات الملكة إليزابيث في حادث مروع

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الجمعة 06-05-2016 23:01

توفيت هيرتا غروفس مصممة قبعات الملكة البريطانية إليزابيث الثانية Elizabeth في حادث مرور مأساوي وسط العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن غروفس، البالغة من العمر 96 عاماً، لقيت مصرعها بعد حضورها حفلاً في قاعة "فيغمور هول"، وأن شاحنة صدمت مصممة قبعات الملكة، ما أدى إلى وفاتها.

وغروفس هي مؤسسة شركة "London Hat Company" المتخصصة في صناعة وتصميم القبعات، وعدد من زبائنها كانوا من القصر الملكي، أبرزهم الملكة إليزابيث الثانية.

ويقال عن غروفس إنها كانت تساعد النساء في العاصمة النمساوية فيينا على العيش في ظروف الحكم النازي خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وقد حولت منزل أبويها إلى مدرسة لتقديم دروس للنساء حتى يتمكن من الحصول على تأشيرات للعمل ومغادرة الأراضي التي سيطر عليها النازيون.

وغادرت هي بدورها فيينا إلى بريطانيا عندما بلغ عمرها 19 عاماً، أما أمها وأختها فلم يتمكنا من الحصول على تأشيرة سفر ووافتهما المنية في معسكرات اعتقال نازية في لاتفيا.

 

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