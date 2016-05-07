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بلاك شاينا وروب كردشيان ينتظران طفلهما الأول

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السبت 07-05-2016 01:00

كشفت صحيفة US Weekly ان النجمة الأمريكية بلاك شاينا Blac Chyna حامل بطفلها الأول من خطيبها روب كردشيان Rob Kardashian، شقيق النجمات كيم وكورتني وكلوي.

وقد أعلنت شاينا هذا الأمر من خلال صورة كرتونية لها نشرتها على انستقرام، تظهرها ببطن منتفخ، في إشارة الى حملها.

هذا الولد لن يكون الأول لبلاك شاينا، حيث انها تتشارك مع حبيبها السابق تايغا Tyga صبي في الثالثة من عمره يدعى King Cairo.

يشار الى ان روب كاردشيان وشاينا أعلنا مؤخراً خطوبتهما بعد مرور 3 أشهر فقط على علاقتهما.

وكانت بلاك البالغة من العمر 27 عاماً أول من نشر صورة لخاتم الخطوبة مرفقة بتعليق كتبت فيه"نعم قبلت"، ليتبعها روب البالغ من العمر 29 عاماً بنشر صورة لهما تظهر الخاتم في يدها.

 

 

 

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