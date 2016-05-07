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لاول مرة فى العيد القومى لدمياط.. افتتاح مدارس منتجة ومصنع مدرسى تابع للتربية والتعليم

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لاول مرة فى العيد القومى لدمياط.. افتتاح مدارس منتجة ومصنع مدرسى تابع للتربية والتعليم لاول مرة فى العيد القومى لدمياط.. افتتاح مدارس منتجة ومصنع مدرسى تابع للتربية والتعليم
يفتتح الدكتور اسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط يرافقة الدكتور ابراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بعد غدا الاحد فى اطار احتفالات محافظة دمياط بعيدها القومى الموافق 8مايو توسعات المدرسة الثانوية الزراعيةبدمياط وتشمل عنبر تسمين الدواجن بسعة 6الاف كتكوت ومدة الدورة45يوما باجمالى 6دورات فى العام

وكذلك يتم افتتاح المخبز الالى بالمدرسة ووضع حجر الاساس لتوسعات المدرسة وانشاء عنبر تسمين مواشى وصوبتين زجاجتين للزراعة ومبنى مدرسى بتكلفة 16مليون جنية

وقال التداوى ل"اليوم السابع" أن يوم الاثنين سيشهد افتتاح مدرسة الشيخ ضرغام بادارة عزبة البرج ومدرسة دمياط الثانوية المعدنية

كما سيتم افتتاح المصنع المدرسى بمدرسة الثانوية الفنية بكفر سعد لانتاج اخشاب الكونتر والوقود الحيوى"البلت" فى اطار توجهات الدولة بتفعيل دور المدارس المنتجة لخدمة المجتمع.


>- بالفيديو.. محافظ دمياط: نستعد للعيد القومى بمشروعات فى جميع المجالات

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مصر 365

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