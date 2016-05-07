بالصور.. الأنفوشى للموسيقى العربية تختتم برنامج "الثقافة والسلوك الإنسانى"

اختتمت ثقافة الشباب والعمال التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة هانى حسن، برنامجا ثقافيا فى الفترة من 3 حتى 5 مايو الجارى وذلك تحت عنوان "الثقافة والسلوك الإنسانى".

جاءت فعاليات اليوم الأول والثانى بالمركز الاستكشافى للعلوم، وتضمن اليوم الأول ندوة بعنوان "دور الثقافة فى تنمية السلوك الإنسانى" بحضور ابتسام حسن مدرب تنمية بشرية وتحدثت خلالها عن مفهوم الثقافة، موضحة أنها كلمة قديمة وعريقة فى اللغة العربية، فهى تعنى صقل النفس والمنطق والفطانة، وفى المعجم "وثقف نفسه" أى صار فطنا، والمثقف هو من يعلم نفسه أمورا جديدة.

وأشارت إلى أن الثقافة استعملت فى عصرنا الحديث هذا للدلالة على الرقى، ثم تناولت بالشرح دور الثقافة فى تنمية السلوك.

عقب ذلك حلقة بحثية بعنوان "الثقافة وتأثيرها على الشباب" بحضور الدكتور عماد عبد المقصود، وأدارها الشاعر الكبير جابر بسيونى رئيس نادى الأدب المركزى.

وفى اليوم الثانى من البرنامج عقدت ندوة بعنوان "تأثير الثقافة على المجتمع أخلاقيا واجتماعيا" أدارها نادية عوض مدير الدراسات والبحوث وألقاها الدكتور محمود منير خبير معتمد بالتنمية البشرية.

تحدث الدكتور منير خلال الندوة عن عدة موضوعات وهى الثقافات الواردة وتأثيرها على جيل الشباب، نماذج الاتصال الانسانى ومراحل تأسيس القيم ومصادرها وكذلك مظاهر انفلات القيم نتيجة المتغيرات الثقافية المكتسبة.

عقب ذلك حلقة نقاشية بعنوان " السلوك الانسانى بعد ثورة 25 يناير ومدى تأثيره على الثقافة " بحضور الدكتور محمد عمارة أستاذ التخطيط والسياسات بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعية بدمنهور والدكتور محمد شحاته أستاذ الشريعة والقانون بكلية الحقوق وأدار الحوار الأديبة منى عمر.

وخلال الحلقة تحدث الدكتور شحاته عن الثورات التى مرت بها مصر الحديثة منذ عهد الحملة الفرنسية، مرورا بثورة 1919 وثورة 23 يوليو 1952 حتى ثورة 25 يناير، كما أوضح بالشرح التغييرات التى تؤثر على المجتمع بعد قيام الثورة.

وفى ختام اللقاء تناول الدكتور عمارة تأثير كل من المتغيرات السياسية والغزو الثقافى الغربى على المجتمع.

وجاء حفل الختام بمركز الشباب البحرى بالأنفوشى وتضمن ندوة ثقافية بعنوان "دور الثقافة فى تطوير المناهج التعليمية" بحضور كل من الدكتور محمد عمارة أستاذ التخطيط والسياسات بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعية بدمنهور والدكتور عماد عبد المقصود الأستاذ بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية وأدارها الشاعر الكبير جابر بسيونى.

تناولت الندوة عدة موضوعات منها الثقافات الوافدة ومدى تأثيرها على الشباب، مخاطر الغزو الثقافى والفكرى على المجتمع وكذا دور الثقافة فى تطوير المناهج التعليمية.

وأكد الحضور خلال حديثهم على ضرورة إحتواء المناهج على المبادئ والقيم الثقافية التى تحقق الارتباط بين الهوية الحضارية والعالم.

واختتم الحفل بعرض فنى لفرقة الأنفوشى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو القدير مدحت بسيونى.

قدمت الفرقة خلال العرض مجموعة متنوعة من الأغانى التراثية والطربية لكبار المطربين منهم نجاه وأم كلثوم ومحمد العزبى.

الجدير بالذكر أن البرنامج أقيم بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب والعمال وذلك تحت إشراف نادية عوض مدير الدراسات والبحوث وأمانى على مدير قصر ثقافة الأنفوشى. وتحت رعاية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والاستاذ احمد درويش رئيس الادارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى.

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