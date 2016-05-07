إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق "وادى النطرون - العلمين"

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى "وادى النطرون - العلمين"، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من مركز شرطة وادى النطرون بحادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى العلمين بالكيلو 5 دائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى قيادة "ر .ع" 32 سنة على الطريق المشار إليه أانفجرالإطار الأمامى الأيمن للسيارة، مما أدى لاختلال عجلة القيادة وإنقلابها على جانب الطريق .

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و3 من مستقليها بسحجات وكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج ، حيث تم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج ، فتحررعن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .

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