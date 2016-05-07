ضبط 6 أشخاص بتهمة السطو المسلح على مزرعة وسرقة 10 رؤوس ماشية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى بمحافظة قنا، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، من ضبط 6 أشخاص بتهمة السطو المسلح على مزرعة وسرقة 10 رؤوس ماشية تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقى مركز شرطة نجع حمادى بلاغا من كلا من محمود أحمد محمد 52 سنة، صاحب مزرعة، وعبد السميع صابر 18 سنة حارس المزرعة، يفيد بقيام 6 أشخاص بالهجوم المسلح على المزرعة وسرقة 10 رؤوس ماشية من داخل المزرعة.

وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "مؤمن ع ح" 30 سنة جزار، و"محمد ع م" 29 سنة عامل، و:عبد المرضى م ف" 22 سنة عامل، و"حسن ص ع" 30 سنة عامل، و"محمد س ا" 30 سنة عامل، و"فهمى ع م" 33 سنة سائق، وتم ضبط بحوزة الأول والرابع بندقيتين آليتين وذخيرة كما تم ضبط سيارة تم استخدامها فى ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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