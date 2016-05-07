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اليوم.. محاكمة 8 متهمين بقضية "خلية المعصرة"

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اليوم.. محاكمة 8 متهمين بقضية "خلية المعصرة" اليوم.. محاكمة 8 متهمين بقضية "خلية المعصرة"
تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، اليوم السبت ثالث جلسات محاكمة 8 متهمين بقضية ”خلية المعصرة” التابعة للجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان.

والمتهمون هم كل من "محمد أسامة على"، "أحمد فؤاد على"، "على فؤاد على"، "جمال عبد الفتاح محمد"، "ناصر محمد محمد"، "شريف محمد أحمد"، "أحمد أمين محمد"، "حسين عبد الحميد على"، و"سيد على أمين"، و"أحمد كمال عبد الرحمن"، و"محمد فتحى عبد الكريم"، و"محمد طه ياسين"، و"أحمد جابر أحمد"، و"أحمد حسين توفيق"، و"حسن على أحمد" .

جدير بالذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وحيازة متفجرات، والشروع فى قتل طفلة ومواطن، وحيازة أسلحة وذخائر.

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