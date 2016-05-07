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ضبط 33 هاربا من تنفيذ أحكام و63 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 33 هاربا من تنفيذ أحكام و63 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 33 هاربا من تنفيذ أحكام و63 مخالفة مرورية فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان صدر منذ قليل، عن ضبط 33 محكوما عليهم، بينهم 15 جنح الحبس الجزئى ،و 3 جنح الحبس المستأنف، و8 جنح الغرامات، و7 مخالفات .

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط 4 قضايا تموين، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 23 مخالفة متنوعة .

وأشار البيان إلى أنه فى مجال جهود إدارة المرور، تم ضبط 63 مخالفة مرورية متنوعة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


>- ضبط متهم فى 13 قضية و35 هارب من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
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مصر 365

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