عبور 2724 سفينة بقناة السويس بحمولة 158.3 مليون طن فى يناير وفبراير

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد عبور 2724 سفينة متنوعة من الاتجاهين خلال شهرى يناير وفبراير 2016 بحمولة 158 مليون و329 ألف طن حمولات مختلفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، والتى عبرت فيه 2630 سفينة بحمولة 155 مليون و557 ألف طن بزيادة فى أعداد السفن خلال هذه الفترة بنسبة 3.6 % وأيضاً زيادة فى الحمولات بنسبة 1.8 %.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أنه خلال الفترة من يناير وفبراير 2016 عبرت القناة من الاتجاهين 753 ناقلة بترول بحمولة 29.7 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 والتى عبرت فيها 625 ناقلة بترول بحمولة 24.7 مليون طن، كما عبرت 119 سفينة غاز طبيعى بحمولة 12.7 مليون طن فى يناير وفبراير 2016 مقارنة بـ109 سفينة غاز طبيعى بحمولة 11.7 مليون طن فى نفس الفترة من العام الماضى.

وأشارت التقارير إلى أن 399 سفينة بضائع صب عبرت القناة من الاتجاهين بحمولة 13.8 مليون طن فى يناير وفبراير 2016 مقابل 444 سفينة بضائع صب فى 2015 بحمولة 15.7 مليون طن، كما عبرت 231 سفينة بضائع عامة بحمولة 2.4 مليون طن هذا العام مقابل 182 سفينة بضائع عامة فى العام الماضى، بحمولة 2.3 مليون طن.

وأضافت التقارير أن 915 سفينة حاويات عبرت القناه من الاتجاهين خلال يناير وفبراير 2016 بحمولة 88.6 مليون طن، مقابل 980 سفينة حاويات العام الماضى فى نفس الفترة بحمولة 89.9 مليون طن، وعبرت 85 حاملة جرارات بحمولة 1.9 مليون طن مقابل 28 حاملة جرارات بحمولة 861 ألف طن فى العام الماضى، كما عبرت 145 حاملة سيارات بحمولة 8.7 مليون طن، مقابل 155 حاملة سيارات العام الماضى بحمولة 9.3 مليون طن، كما عبرت 3 سفن ركاب بحمولة 129 ألف طن، مقابل 4 سفن ركاب العام الماضى بحمولة 260 ألف طن، وعبرت 74 سفينة أنواع مختلفة بحمولة 449 ألف طن مقابل 103 سفينة متنوعة بحمولة 684 ألف طن.

- عبور 116 سفينة قناة السويس بحمولة 7.2 مليون طن خلال يومين

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