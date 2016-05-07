حسام حسن يوجه نصيحتين لمحمد صلاح ليكون ' أفضل لاعب في العالم '

وجه حسام حسن المدير الفني للمصري نصيحتين لمحمد صلاح لاعب فريق روما كي يصبح أفضل لاعب في أوروبا والعالم خلال الفترة المقبلة.

وتحدث حسام حسن خلال ظهوره التليفزيوني مع قناة "الحياة 2" قائلا:"أنا سعيد للغاية بما يقدمه صلاح مع روما".

وأضاف"لكن عليه أن يتطور أكثر خلال الفترة المقبلة وذلك هو الوقت المناسب كي يتحسن".

وتابع المدير الفني السابق للزمالك"أنت لديك إمكانيات كبيرة للغاية لكن تحتاج للتطور أكثر".

وأوضح"أولا يجب أن يتحسن من الناحية البدنية في الالتحامات مع المنافسين، وثانيا عليه التحسن دفاعيا بشكل أكبر".

وأردف"أنا على يقين تام بأن صلاح إذا ما طور من نفسه فإنه يستطيع الظفر بلقب أفضل لاعب في أوروبا بل والعالم أيضا، مثلما نجح رياض محرز لاعب ليستر سيتي في الظفر بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي".

وبسؤاله عن هل يبقى صلاح في روما أم يرحل عنه أجاب"إذا ما كان لديه عرضا من الأندية القمة في الدوري الإنجليزي أو الإسباني فعليه الرحيل".

وأتم"صلاح لديه إمكانيات رائعة لم يخرج أفضل ما لديه بعد وإذا ما طور نفسه فهو يستطيع اللعب في ريال مدريد أو برشلونة بسهولة".