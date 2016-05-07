3 أسئلة على الجهاز الفني للزمالك الإجابة عنها ضد المحلة

حينما يواجه الزمالك منافسه غزل المحلة يوم السبت فإن الجهاز الفني للفريق الأبيض سيكون على موعد للإجابة عن ثلاثة أشياء في اللقاء.

ويواجه الزمالك منافسه المحلة يوم السبت بملعب بتروسبورت في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل المحلة المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الزمالك ثانيا بـ48 نقطة.

وتعد هذه المباراة هي الثانية للجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة محمد حلمي الذي تولى المسؤولية خلفا للأسكتلندي أليكس ماكليش.

وكان الجهاز الفني للزمالك قاد الفريق للفوز في مباراته الأولى في المهمة على طلائع الجيش بهدفين لهدف.

باسم أم مايوكا؟

في مباراة طلائع الجيش اعتمد الجهاز الفني للفريق الأبيض على المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا في التشكيل الأساسي في ظل غياب باسم مرسي للإيقاف.

ونجح مايوكا في تسجيل هدفا خلال المباراة ليكون هو رابع أهدافه في الدوري مع الزمالك منذ انضمامه للفريق.

ولكن شهدت قائمة الزمالك لملاقاة المحلة عودة باسم مرسي وبعدما سجل هدفا رائعا في شباك أمام حرس الحدود وتقديمه لأداء جيد.

فمن هو المهاجم الذي سيعتمد عليه الجهاز الفني للزمالك أمام المحلة أهو مايوكا أم العائد بعد إيقاف باسم مرسي؟

خط الوسط

في قائمة الزمالك المستدعاة للمباراة يتواجد فقط قلبي الدفاع علي جبر ومحمد كوفي والظهير الأيسر محمد عادل جمعة والأيمن باهر المحمدي.

ومن المحتمل بشكل كبير عدم الاعتماد على باهر المحمدي نظرا لعدم مشاركته في أي مباراة خلال الموسم الجاري مع الزمالك منذ انتقاله إليه معارا قادما من الإسماعيلي.

لذا فمن المتوقع أن يعود أحمد توفيق لشغل مركز الظهير الأيمن الذي لعب فيه أكثر من مرة.

وفي ظل اعتماد الجهاز الفني للزمالك في مباراة الجيش على الرباعي شيكابالا وكهربا وطارق حامد ومحمد إبراهيم بالإضافة لأحمد توفيق الذي من المتوقع عودته للظهير الأيمن.

فمن يلعب في خط الوسط بجوار طارق حامد أهو معروف يوسف أم إبراهيم عبد الخالق؟ أم يتم الدفع بأحمد حمودي مع تبديل طريقة اللعب؟

توالي المباريات

أحد أصعب الأشياء التي ستواجه الجهاز الفني للزمالك هي توالي المباريات بكثرة خلال شهر مايو الجاري.

فمنذ مواجهة الجيش في الثالث من مايو وحتى يوم الـ26 من الشهر ذاته سيخوض الزمالك ست مباريات متتالية في الدوري أمام كل من المحلة وبتروجيت والاتحاد السكندري ومصر المقاصة وإنبي.

وفي ظل فارق الـ11 نقطة مع الأهلي صاحب الصدارة فكيف سيتعامل الجهاز الفني للفريق الأبيض مع تلك الأزمة.

هل سيعتمد على تدوير اللاعبين والتشكيل بشكل مستمر خلال المباريات لتفادي الإرهاق وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط لملاحقة الأهلي؟ أم أنه سيعتمد على بعض اللاعبين بشكل أكبر من زملائهم؟