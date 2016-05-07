3 تحديات للأهلي أمام وادي دجلة ' 100% '

مهمة جديدة يخوضها الأهلي يوم السبت في الدوري وذلك حينما يواجه منافسه وادي دجلة في ملعب برج العرب.

ويستضيف الأهلي منافسه وادي دجلة في إطار الجولة 27 من مسابقة الدوري التي يتصدرها برصيد 59 نقطة بفارق 11 نقطة عن ملاحقه الزمالك.

بينما يأتي وادي دجلة في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 تحديات تواجه الأهلي أمام وادي دجلة.

100%

منذ قدوم مارتن يول المدير الفني للأهلي لتدريب الفريق وسجله في الدوري المصري هو 100% انتصارات.

خاض الأهلي تحت قيادة مدربه الهولندي في الدوري خمس مباريات أمام كل من مصر المقاصة واتحاد الشرطة وإنبي وسموحة وحرس الحدود.

فاز الفريق الأحمر بهم جميعا مسجلا 16 هدفا بواقع 3.2 هدفا في المباراة الواحدة.

واستقبلت شباكه خمسة أهداف بواقع هدفا في كل مباراة.

فهل يواصل الأهلي سجل انتصاراته الرائع مع مدربه مارتن يول أمام وادي دجلة؟

بديل غالي

سيغيب عن الأهلي في مباراة وادي دجلة قائد الفريق حسام غالي بعد إيقافه لمباراة واحدة من قبل لجنة المسابقات بعد طرده أمام حرس الحدود.

أسامة عرابي المدرب العام للأهلي تحدث في وقت سابق قائلا:"نملك حسام عاشور وأحمد فتحي وعمرو السولية، والثلاثي يمكنهم القيام بدور حسام غالي أمام وادي دجلة".

فمن يعوض غياب حسام غالي أمام دجلة؟ هل يكون هو حسام عاشور أم يلجأ مارتن يول لعمرو السولية أو صالح جمعة أو أحمد فتحي للقيام بدور قائد الفريق الأحمر.

بداية الحسم؟

"أعتقد أن الأهلي يحتاج للفوز في 3 مباريات فقط لحسم الفوز بلقب الدوري" هكذا تحدث مارتن يول عقب الانتصار على حرس الحدود.

فهل تكون مباراة وادي دجلة هي بداية حسم لقب الدوري واستعادة الأهلي له بعدما فقده خلال الموسم الجاري لصالح غريمه التقليدي الزمالك؟

التقى الأهلي بوادي دجلة منذ صعوده للدوري الممتاز سبع مرات فاز الفريق الأحمر خمس مرات وتعادلا سويا مرتين.

أكبر نتيجة تكررت في مباريات الفريقين هي انتصار الأهلي بهدف دون رد بواقع ثلاث مرات.