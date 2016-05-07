حسام حسن: أحب مشاهدة رمضان صبحي.. وعمر جابر لديه ما لم يكن في صلاح والنني

"أحب مشاهدة رمضان صبحي".. هكذا أجاب حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عن سؤال (من أفضل لاعب في مصر؟).

تحول كبير لرمضان صبحي هذا الموسم. بداية قوية ثم خسارة مركزه الأساسي مع الأهلي وتراجع وأزمات ثم عودة ولا أفضل ليصبح واحدا من أهم لاعبي الأهلي بل ومنتخب مصر أيضا. (طالع - تقرير إيطالي يتحدث عن موهبة الأهلي)

وتحدث حسام حسن عن رمضان صبحي قائلا: "أتمنى احترافه في أوروبا".

وأضاف خلال حواره مع قناة الحياة 2 "أحب مشاهدته. من حيث طريقة لعبه ومستواه وشخصيته داخل الملعب".

وواصل "أتمنى احترافه وليس في أي فريق صغير في أوروبا، فطريقته تناسب ريال مدريد وأندية كبرى عديدة".

عمر جابر

وعن رحلة عمر جابر المنتظرة مع بازل السويسري، قال حسام حسن: "هو لدية القدرات الكبيرة التي ستساعده على النجاح".

وأوضح "خبرات عمر جابر أكثر من محمد صلاح والنني. خبراته في إفريقيا وفي الدوري المصري لأنه يلعب دائما على بطولة مع الزمالك فيعرف اللعب تحت ضغط".

وأكمل حديثه قائلا: "هذا لم يكن متوفرا في صلاح والنني".

وأتم "أتمنى أن يصل إلى نصف ما فعله صلاح والنني وهو يقدر على ذلك".

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أعلن بشكل رسمي إتمام الاتفاق مع بازل بصفوف عمر جابر. (طالع التفاصيل)