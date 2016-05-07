صقر غباش يبحث مع السفير الأسترالي تعزيز التعاون في مجالات العمل

بحث معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين مع آرثر سبايرو السفير الاسترالي لدى الدولة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات العمل.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في أبوظبي عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وتميزها والحرص على تعزيزها لا سيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم اسواق العمل والقوى العاملة في البلدين.

واستعرض معالي صقر غباش خلال اللقاء التطور الذي شهده سوق العمل في الدولة والخطط والاستراتيجيات التي تطبقها الوزارة بهدف ايجاد المزيد من الاستقرار في علاقات العمل ورفع الانتاجية وتعزيز فرص التوظيف للموارد البشرية الوطنية في سوق العمل الذي يعد سوقا مفتوحا وجاذبا للكفاءات والخبرات بما يلبي احتياجات القطاع الخاص.

ومن جانبه، أبدى السفير الاسترالي إعجابه بالنهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات مشيداً بالتشريعات والمبادرات النافذة في سوق العمل.