منتدى الإعلام العربي يطلق «نمشي لخدمة الإنسانية»

كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن تعاونها مع مؤسسة «الجليلة»، لإطلاق مبادرة «نمشي لخدمة الإنسانية»، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمنتدى، والمقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 10-11 الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت عنوان «الإعلام... أبعاد إنسانية».

وتهدف المبادرة لتمويل ثلاثة من أهم الأبحاث الإنسانية التي تقوم بها مؤسسة الجليلة، وهي أبحاث أمراض القلب والشرايين، وأمراض السرطان، وأمراض السمنة، وتسعى إلى تفعيل العمل الإنساني على المستوى العربي والإقليمي والدولي، حيث سيتبرع المنتدى بـمبلغ قدره 170 درهماً عن كل 100 متر يسيره المشاركون والضيوف في «الممشى الإعلامي» للمنتدى.

وسيتم احتساب الأمتار باستخدام «سوار ذكي» يُمكِّن مستخدميه من متابعة طول المسافة التي يقطعونها سيراً عبر تكنولوجية ذكية، في حين سيتم إظهار عدد مرات التبرع بصورة مباشرة على شاشات موزعة على جنبات الممشى.

تفاصيل

وأوضحت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أن بإمكان كل من يود المشاركة في مبادرة «نمشي لخدمة الإنسانية» الحصول على «السوار الذكي» وكافة التفاصيل المتعلقة بالمبادرة من مقر المنتدى في مركز دبي التجاري العالمي عبر ركن خصص لتقديم كافة أنواع الدعم للمشاركين والضيوف الراغبين بترك أثر إنساني في المجتمع من خلال مشاركتهم في فعاليات المنتدى. مع العلم أن المنتدى سيتكفّل بقيمة جميع التبرعات عن المشاركين وفق إجمالي عدد الأمتار التي سيقطعونها سيراً في نطاق «الممشى الإعلامي».

تقدير

وأكدت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، بالغ تقديرها للجهد الطيب الذي تقوم به مؤسسة الجليلة في مجال العمل الإنساني، مشيدة بالأبحاث التي تتبناها في مضمار الرعاية الصحية ومكافحة أمراض تمثل تحدياً كبيراً للمجتمع لتبعاتها الجسيمة على مجمل الصحة العامة، معربة عن سعادتها بهذا التعاون الذي يجمع بين جهتين تعملان تحت مظلة واحدة، وهي «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ويوحّدهما أهداف نبيلة ترمي إلى خدمة الإنسان أينما كان.

وقالت: «حرصنا أن يكون للمنتدى إسهام إيجابي في خدمة الناس، تماشياً مع شعاره هذا العام «الإعلام... أبعاد إنسانية»، وكان التفكير في كيفية تقديم قيمة مضافة حقيقية مع الاستفادة من وجود أكثر من 2000 مشارك تحت سقف واحد على مدار يومي المنتدى، ومن ثم كان التفكير في هذه الخطوة التي تحقق واقع الأمر أكثر من هدف؛ فعلاوة على مردودها من ناحية تقديم دعم يساند جهود بحثية مهمة لمجابهة أمراض خطيرة، تروج هذه المبادرة لرياضة مهمة لها أثرها الطيب في الحفاظ على صحة المجتمع ولا تحتاج إلى إمكانيات، وباستطاعة الجميع ممارستها وهي رياضة المشي».

وأضافت:«الممشى الإعلامي هو جزء رئيس من المنتدى تتوزع على جنباته فعاليات متنوعة ضمن أجندة المنتدى، ويتنقل بينها باستمرار الضيوف والمشاركين خلال فترة انعقاده، ما يجعلهم دائمي الحركة بين تلك الفعاليات؛ لذا وجدنا في هذا الأمر ميزةً كبيرة يمكن الاستفادة منها في تشجيع الموجودين على المشي لمسافات أطول ولسبب وجيه وهو دعم عمل إنساني نبيل يهدف لتعزيز قدرة الإنسان على مواجهة المرض، ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستلقى دعماً كبيراً من الحضور».

دعم

وقال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «إن المؤسسة تلتزم منذ انطلاقتها بدعم مختلف شرائح المجتمع في مختلف المجالات، ومبادرة «نمشي لخدمة الإنسانية» بالتعاون مع منتدى الإعلام العربي تعد بمثابة خطوة جديدة لتعزيز مشوار المؤسسة الإنساني، لدعم أبحاث طبية تسلط الضوء على أكثر الأمراض فتكاً في عالمنا اليوم».

وأشار إلى أن هذه المبادرة واحدة من بين سلسلة المبادرات التي تتبناها مؤسسة الجليلة، والتي كان لها أكبر الأثر في التخفيف من معاناة الناس وتجديد الأمل لديهم، حاملة شعار «استثمارات اليوم...علاجات الغد»، وترجمة برامجها لخدمة الإنسانية.

أمل جديد

قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء إنه على مر السنين يواصل العلماء في جميع أنحاء العالم البحث عن الإجابات في الأسباب والوقاية والعلاج من الأمراض الأكثر خطورة، ومع كل انطلاقة جديدة، ينبثق شعور من الأمل من أجل عالم أكثر صحة وسعادة، ومن هذا المنطلق نشارك منتدى الإعلام العربي بمبادرة «نمشي لخدمة الإنسانية» من خلال تمويل أبحاث طبية تخدم الإنسانية.