نهيان بن زايد يحضر أفراح المنصوري والهاملي

حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أول من أمس في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي بمناسبة زفاف عمهي حميد معيوف سالم المنصوري إلى كريمة المرحوم أحمد خميس محمد الهاملي.

كما حضر الحفل الشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وأحمد الجهني الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الدولة وعدد من أعيان ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء.