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حظك اليوم برج الدلو السبت 7 مايو 2016

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حظك اليوم برج الدلو السبت 7 مايو 2016 حظك اليوم برج الدلو السبت 7 مايو 2016

على الصعيد المهني:
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بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم .

على الصعيد العاطفي:
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ما زال ابناء هذا البرج يعيشون حالة من الحب الكاذب، لكن مع الوقت سيكتشفون الحقيقة وسيعلمون جيداً أنهم كانوا مخطئين بحق أنفسهم، وربما يصادفهم الحب الحقيقى وقت قريب.

برج الدلو على الصعيد الصحي
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للا داعى للتكاسل عن الخضوع للفحوصات الطبية التى يرشدنا لها الطبيب، حتى لا تقعون فى مشاكل كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم .
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مصر 365

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