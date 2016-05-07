حظك اليوم برج الدلو السبت 7 مايو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم .ما زال ابناء هذا البرج يعيشون حالة من الحب الكاذب، لكن مع الوقت سيكتشفون الحقيقة وسيعلمون جيداً أنهم كانوا مخطئين بحق أنفسهم، وربما يصادفهم الحب الحقيقى وقت قريب.للا داعى للتكاسل عن الخضوع للفحوصات الطبية التى يرشدنا لها الطبيب، حتى لا تقعون فى مشاكل كبرى.بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم .