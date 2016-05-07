حظك اليوم برج الدلو السبت 7 مايو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم .
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على الصعيد العاطفي:ما زال ابناء هذا البرج يعيشون حالة من الحب الكاذب، لكن مع الوقت سيكتشفون الحقيقة وسيعلمون جيداً أنهم كانوا مخطئين بحق أنفسهم، وربما يصادفهم الحب الحقيقى وقت قريب.
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برج الدلو على الصعيد الصحيللا داعى للتكاسل عن الخضوع للفحوصات الطبية التى يرشدنا لها الطبيب، حتى لا تقعون فى مشاكل كبرى.
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم .
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