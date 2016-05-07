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حظك اليوم برج العقرب السبت 7 مايو 2016

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حظك اليوم برج العقرب السبت 7 مايو 2016 حظك اليوم برج العقرب السبت 7 مايو 2016

على الصعيد المهني:
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سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.

على الصعيد العاطفي:
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بعد فترات طويلة عاشها هذا البرج من الابتعاد عن الحياة العاطفية استطاع مرة أخرى أن يستعيد اتزانه ويدخل فى حالة عاطفية جديدة ربما تكون هى العلاقة الأمثل بالنسبة له والتى طال انتظارها، لذلك يجب أن يحافظوا عليها.

برج العقرب على الصعيد الصحي
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يجب أن يتبعوا نظام علاجى مضبوط حتى لا تحدث لهم مشاكل صحية كبرى وغير متوقعة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.
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مصر 365

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