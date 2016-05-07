حظك اليوم برج العقرب السبت 7 مايو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج العقرب على الصعيد الصحي

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>

سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.بعد فترات طويلة عاشها هذا البرج من الابتعاد عن الحياة العاطفية استطاع مرة أخرى أن يستعيد اتزانه ويدخل فى حالة عاطفية جديدة ربما تكون هى العلاقة الأمثل بالنسبة له والتى طال انتظارها، لذلك يجب أن يحافظوا عليها.يجب أن يتبعوا نظام علاجى مضبوط حتى لا تحدث لهم مشاكل صحية كبرى وغير متوقعة.سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.