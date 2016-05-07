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حظك اليوم برج الأسد السبت 7/5/2016

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حظك اليوم برج الأسد السبت 7/5/2016 حظك اليوم برج الأسد السبت 7/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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التسرع والاندفاع من أسوأ الصفات التى تتحكم فى قراراتك العملية، أنت من الشخصيات التى يسهل استفزازها، وتتخذ قرارات فى أوقات نفعلة من الممكن أن تعصف بحياتها المهنية بشكل عام، تحتاج إلى التروى والتأنى والتفكير الجيد قبل اتخاذ أى قرار، العمل دون ضغوط ربما لم يكون متاح حالياً، لكن العمل مع التفكير الهادىء هو الحل الأفضل.

على الصعيد العاطفى:
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الاستمرار فى مقارنة علاقتك بالحبيب، بالعلاقات الآخرى التى تراها فى محيط الأقارب والأصدقاء، لن يساعدك فى استكمال علاقتك بشكل سوى، فالعلاقات لا تظهر دائماً بشكلها الحقيقى، لكن الحقيقة تكمن فى التفاصيل المخفية التى لا يعرفها سوى الحبيب والحبيبة فقط، لا يمكن أن تقيس مقدار نجاح علاقتك بالحبيب إلا إذا رأيت خطوات جادة توطد علاقتكم.

برج الأسد على الصعيد الصحى:
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أنت من الشخصيات التى تحاول دائماً أن تنفس عن غضبها من خلال عادات خاطئة، فالتدخين من أبرز هذه العادات التى لا يمكن أن تتخلص منها بسهولة، خاصة أن الوقت لم يعد فى يديك كى تتحكم فيه، بالإضافة إلى الإقبال على تناول السكريات التى من المؤكد إنها ستضرك فى يوماً ما.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعانى من اندفاعه الدائم وقاراته المنفعلة التى تكون له بمثابة مشكلة كارثية تهدد مستقبله المهنى، وحياته العاطفية، فقط تحتاج إلى الهدوء والصبر والقدرة على التحكم فى الأعصاب حتى تتخلى عن قراراتك العشوائية التى تأخذها فى لحظات الغضب.
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مصر 365

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