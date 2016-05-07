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برج السرطان حظك اليوم السبت 7/5/2016

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برج السرطان حظك اليوم السبت 7/5/2016 برج السرطان حظك اليوم السبت 7/5/2016

على الصعيد المهني:
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حالة من الارتباك تأتيك بعد سلسلة من القرارات الخاطئة التى اتخذتها بشأن أشخاص بعينهم فى العمل، تفضل دائماً البحث عن مخرج من الأزمات حتى لا تجد نفسك السبب الرئيسى فى إيذاء بعض الأشخاص، الذين كانوا ضحية لقرارات اتخذتها تحت تأثير أشخاص آخرون، يسهل التأثير عليك، لكن ذلك لا يصلح من توليك منصب قيادى.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:
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تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك لشريك حياتك دون التردد أو الخوف من ردة فعله، فبالتأكيد الجهر بالمشاعر سيكون راحة لك من أشياء كثيرة أهمها التفكير، ثم الانتظار حتى يأتى الوقت المناسب، و لذلك عليك باختيار طريقة تليق بطباع شريك حياتك واعترف له بما يدور فى قلبك.

برج السرطان على الصعيد الصحى:
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القلق والتفكير من أكثر الأشياء التى تقضى على أعصاب الإنسان ونفسيته ببطء، الحاجة إلى تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين هامة، لكن التحكم فى عدد مرات تناولها فى اليوم، فالقدرة على التوازن بين تناول جرعات الكافيين وعدم الإفراط فيها من أبرز الأشياء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يشعر بالكثير من الندم بسبب قراراته المتسرعة التى راح ضحيتها مجموعة من الأشخاص، لا علاقة لهم بأى شىء سوى إنهم تحت قيادته، ومصارحة الحبيب بالمشاعر تخلص مولود السرطان من كثير من الشعور بالقلق والتوتر.
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مصر 365

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