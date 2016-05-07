أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء السبت 7/5/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء السبت 7/5/2016 حظك اليوم برج العذراء السبت 7/5/2016

على الصعيد المهني:
>

الصراع الداخلى يسيطر عليك، فأنت تريد أن تثبت نفسك فى العمل وتكون فى مقدمة الصفوف التى يمكن الاعتماد عليها فى جميع الأوقات وفى الوقت ذاته تحاول أن تجد لنفسك طريق منفرد تسير فيه دون منافس، فأنت من الشخصيات التى تعشق التحدى لكنها لا تحب الفشل، استمر فى طريقك فالتزامك و تفكيرك المتجدد سيحافظون على ريادتك.

على الصعيد العاطفي:
>

لا يتحكم الآن فى مشاعرك الحب، بقدر ما يتحكم فيها الحاجة إلى الحب، فما تشعر به تجاه بعض الأشخاص لا يعد حباً بالشكل الذى تعرفه ويصدقه عقلك، أنت من الشخصيات التى تستطيع ان تميز بعقلها جيداً الفرق بين الحب والاحتياج العاطفى، لذلك عليك أن تتكتم على مشاعرك ولا تحاول أن تظهرها لأحدهم، حتى تعبر من مرحلة الحاجة إلى الحب، و تتأكد من صدق مشاعرك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
>

الشعور الدائم بالإرهاق و الحاجة على الاستجمام هم أهم ما تريد فى الحياه، لذلك عليك أن تحصل على عطلة قصيرة من العمل ومن التفكير ومن الفراغ العاطفى الذى تعيشه، وتلجأ إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم حتى تفرغ طاقتك وغضبك الداخلى فيها.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يضع نفسه فى حالة من التشتت العاطفى بسبب تواجد الكثير من الأشخاص الذين يميل إليهم بجزء كبير من مشاعره، ويسيطر عليه الحاجة للتواجد فى علاقة عاطفية حقيقية، تعوضه على فترة الجفاف العاطفى التى عاشها على مر السنوات السابقة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى