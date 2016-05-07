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برج الثور حظك اليوم السبت 7 مايو 2016

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برج الثور حظك اليوم السبت 7 مايو 2016 برج الثور حظك اليوم السبت 7 مايو 2016

برج الثور على الصعيد المهنى..
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هناك الكثير من المكاسب المالية غير المتوقعة التى فى طريقها إليك اليوم، كما أنك ستستعيد مبلغ من المال كنت تتوقع أنه لن يعود إليك مرة أخرى، كما أن هناك الكثير من الاستثمارات التى ستقوم بها خلال الفترة المقبلة.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..
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علاقتك بالحبيب مستقرة جداً، خصوصاً انك فى الفترة الماضية استطعت أن تجذبه إليك وتحتويه كما يجب أن تفعل ذلك، كن أكثر حذراً فى التعامل مع كل الأزمات التى تمر بها العلاقة.

على الصعيد الصحى ..
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ربما تكون فى فترة صحية سيئة، إلا أنك مازال لديك القدرة على معالجة الأمور بشكل جيد، بادر بالذهاب إلى الطبيب المعالج لك، ولا تكابر فى الحصول على راحة قد تكون سبباً فى تخلصك من الأعراض التى تشعر بها الآن.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى الأفضل فى حياتك على الإطلاق، لا تبحث عن الأمور السلبية، والتى قد تكون سبباً فى شعورك بالضيق والملل من كثرة الأعباء التى تشعر بها.
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مصر 365

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