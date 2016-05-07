أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 مايو 2016

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم السبت 7 مايو 2016 برج الحوت حظك اليوم السبت 7 مايو 2016

على الصعيد المهنى
>

أنت اليوم من المحتمل فى مزاج جيد، يجعلك قادر على منح العمل ما يستحقه من جهد، كذلك عليك أن تراعى كافة الأمور التى قد تعطلت فى الفترة الأخيرة، لا تدع المشاكل تتفاقم، فأنت الآن قادر على أن تدير الأمور بطريقة أكثر ذكاء من المعتاد فلا تضيع الفرصة.

برج الحوت على الصعيد العاطفى,,
>

اليوم مناسب جداً لاتخاذ كافة القرارات التى من شأنها أن تعيد علاقتكما إلى ما كانت عليه قديماً، كما أن هناك فرصة لإصلاح كافة الأمور العالقة والتى كانت سبباً فى حدوث بعض الخلافات بينك وبين شريك الحياة، عليك أن تهتم به ولا تبحث عن المشاكل حتى لا تندم فيما بعد.

على الصعيد الصحى ..
>

بعض التغيرات التى حدثت لك مؤخراً كان لها تأثير على نمط حياتك بشكل عام، كما أن هناك فرصة للراحة أكثر مما مضى، استمع كذلك إلى النصائح التى يوصيك بها الطبيب الخاص، كما أنه من الضرورى أن تحصل على وقت كافِ من الراحة، حتى تقدر على مواصلة العمل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
>

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل بكثير، سواء على مستوى العائلة أو العمل أو حتى علاقتك بالحبيب، فأنت دائماً قادر على احتواء أى أزمة بذكاء وهو ما سيجعل الأمور أفضل بكثير خلال الأيام المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى