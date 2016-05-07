حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 7 مايو 2016

حظك اليوم برج الأسد السبت 7 مايو

>الأسد على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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حظك اليوم برج السرطان السبت 7 مايو

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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حظك اليوم برج العذراء السبت 7 مايو

>برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج القوس السبت 7 مايو

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج الثور السبت 7 مايو

>برج الثور على الصعيد المهنى..

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برج الثور على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

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حظك اليوم برج الجدى السبت 7 مايو

>برج الجدى على الصعيد المهنى..

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برج الجدى على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 7 مايو

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الحوت السبت 7 مايو

>برج الحوت على الصعيد المهنى

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برج الحوت على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

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حظك اليوم برج الميزان السبت 7 مايو

>برج الميزان على الصعيد المهنى

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برج الميزان على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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حظك اليوم برج العقرب السبت 7 مايو

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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حظك اليوم برج الحمل السبت 7 مايو

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج الدلو السبت 7 مايو

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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>التسرع والاندفاع من أسوأ الصفات التى تتحكم فى قراراتك العملية، أنت من الشخصيات التى يسهل استفزازها، وتتخذ قرارات فى أوقات نفعلة من الممكن أن تعصف بحياتها المهنية بشكل عام، تحتاج إلى التروى والتأنى والتفكير الجيد قبل اتخاذ أى قرار، العمل دون ضغوط ربما لم يكون متاح حالياً، لكن العمل مع التفكير الهادىء هو الحل الأفضل.الاستمرار فى مقارنة علاقتك بالحبيب، بالعلاقات الآخرى التى تراها فى محيط الأقارب والأصدقاء، لن يساعدك فى استكمال علاقتك بشكل سوى، فالعلاقات لا تظهر دائماً بشكلها الحقيقى، لكن الحقيقة تكمن فى التفاصيل المخفية التى لا يعرفها سوى الحبيب والحبيبة فقط، لا يمكن أن تقيس مقدار نجاح علاقتك بالحبيب إلا إذا رأيت خطوات جادة توطد علاقتكم.أنت من الشخصيات التى تحاول دائماً أن تنفس عن غضبها من خلال عادات خاطئة، فالتدخين من أبرز هذه العادات التى لا يمكن أن تتخلص منها بسهولة، خاصة أن الوقت لم يعد فى يديك كى تتحكم فيه، بالإضافة إلى الإقبال على تناول السكريات التى من المؤكد إنها ستضرك فى يوماً ما.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعانى من اندفاعه الدائم وقاراته المنفعلة التى تكون له بمثابة مشكلة كارثية تهدد مستقبله المهنى، وحياته العاطفية، فقط تحتاج إلى الهدوء والصبر والقدرة على التحكم فى الأعصاب حتى تتخلى عن قراراتك العشوائية التى تأخذها فى لحظات الغضب.حالة من الارتباك تأتيك بعد سلسلة من القرارات الخاطئة التى اتخذتها بشأن أشخاص بعينهم فى العمل، تفضل دائماً البحث عن مخرج من الأزمات حتى لا تجد نفسك السبب الرئيسى فى إيذاء بعض الأشخاص، الذين كانوا ضحية لقرارات اتخذتها تحت تأثير أشخاص آخرون، يسهل التأثير عليك، لكن ذلك لا يصلح من توليك منصب قيادى.تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك لشريك حياتك دون التردد أو الخوف من ردة فعله، فبالتأكيد الجهر بالمشاعر سيكون راحة لك من أشياء كثيرة أهمها التفكير، ثم الانتظار حتى يأتى الوقت المناسب، و لذلك عليك باختيار طريقة تليق بطباع شريك حياتك واعترف له بما يدور فى قلبك.القلق والتفكير من أكثر الأشياء التى تقضى على أعصاب الإنسان ونفسيته ببطء، الحاجة إلى تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين هامة، لكن التحكم فى عدد مرات تناولها فى اليوم، فالقدرة على التوازن بين تناول جرعات الكافيين وعدم الإفراط فيها من أبرز الأشياء.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يشعر بالكثير من الندم بسبب قراراته المتسرعة التى راح ضحيتها مجموعة من الأشخاص، لا علاقة لهم بأى شىء سوى إنهم تحت قيادته، ومصارحة الحبيب بالمشاعر تخلص مولود السرطان من كثير من الشعور بالقلق والتوتر.الصراع الداخلى يسيطر عليك، فأنت تريد أن تثبت نفسك فى العمل وتكون فى مقدمة الصفوف التى يمكن الاعتماد عليها فى جميع الأوقات وفى الوقت ذاته تحاول أن تجد لنفسك طريق منفرد تسير فيه دون منافس، فأنت من الشخصيات التى تعشق التحدى لكنها لا تحب الفشل، استمر فى طريقك فالتزامك و تفكيرك المتجدد سيحافظون على ريادتك.لا يتحكم الآن فى مشاعرك الحب، بقدر ما يتحكم فيها الحاجة إلى الحب، فما تشعر به تجاه بعض الأشخاص لا يعد حباً بالشكل الذى تعرفه ويصدقه عقلك، أنت من الشخصيات التى تستطيع ان تميز بعقلها جيداً الفرق بين الحب والاحتياج العاطفى، لذلك عليك أن تتكتم على مشاعرك ولا تحاول أن تظهرها لأحدهم، حتى تعبر من مرحلة الحاجة إلى الحب، و تتأكد من صدق مشاعرك.الشعور الدائم بالإرهاق و الحاجة على الاستجمام هم أهم ما تريد فى الحياه، لذلك عليك أن تحصل على عطلة قصيرة من العمل ومن التفكير ومن الفراغ العاطفى الذى تعيشه، وتلجأ إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم حتى تفرغ طاقتك وغضبك الداخلى فيها.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يضع نفسه فى حالة من التشتت العاطفى بسبب تواجد الكثير من الأشخاص الذين يميل إليهم بجزء كبير من مشاعره، ويسيطر عليه الحاجة للتواجد فى علاقة عاطفية حقيقية، تعوضه على فترة الجفاف العاطفى التى عاشها على مر السنوات السابقة.القدرة على التعبير عن اعتراضك بطريقة لا تثير غضب الحيطين بك، هى مهارة يصعب اكتسابها حتى مع مرور الوقت، أنت من الشخصيات التى تجيد التفكير والتدبير لواقعها المهنى دون أن تحتاج إلى آراء آخرى تشاركها، ويمكنها أن تكتفى بقراراتها التى عادة ما تكون صائبة بسبب التأنى والصبر.التواجد الدائم بقرب الحبيب فى لحظات ضعفه يزيد من شعوره بأهميته عندك، والقدرة على انتشاله من هذه حالات ضعفه، دليل على عمق العلاقة بينكم ودراية كل منكم بطباع الآخر، التخلى عن بعض الآراء والمبادئ من أجل الحبيب، تزيدك ولا تنتقص منك، فاستمر فى العطاء.الحاجة إلى الراحة والتخلى عن الضغوط العملية والنفسية هى من أهم القرارات التى يجب أن تأخذها حالياً، أنت من الشخصيات التى تحمل على عاتقها مشكلات كثيرة وهموم متراكمة، ولذلك تتفاجأ دائماً بالمشكلات المرضية التى تظهر عليك فجأة، حاول أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش حالة مختلفة بين واقعه المهنى الذى يجد فيه مجموعة من المشكلات، لكنه يجيد التعامل معها خاصة إنه معتاد عليها، والتضحية والعطاء هم أسلوبك مع شريك حياتك، وهم أهم دعائم علاقتك بالحبيب فحافظ عليهم.هناك الكثير من المكاسب المالية غير المتوقعة التى فى طريقها إليك اليوم، كما أنك ستستعيد مبلغ من المال كنت تتوقع أنه لن يعود إليك مرة أخرى، كما أن هناك الكثير من الاستثمارات التى ستقوم بها خلال الفترة المقبلة.علاقتك بالحبيب مستقرة جداً، خصوصاً انك فى الفترة الماضية استطعت أن تجذبه إليك وتحتويه كما يجب أن تفعل ذلك، كن أكثر حذراً فى التعامل مع كل الأزمات التى تمر بها العلاقة.ربما تكون فى فترة صحية سيئة، إلا أنك مازال لديك القدرة على معالجة الأمور بشكل جيد، بادر بالذهاب إلى الطبيب المعالج لك، ولا تكابر فى الحصول على راحة قد تكون سبباً فى تخلصك من الأعراض التى تشعر بها الآن.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى الأفضل فى حياتك على الإطلاق، لا تبحث عن الأمور السلبية، والتى قد تكون سبباً فى شعورك بالضيق والملل من كثرة الأعباء التى تشعر بها.ستشعر بالفخر اليوم اتجاه العمل الذى قمت به، كما أن ذلك سينعكس على علاقتك برؤسائك فى العمل، كما أن هذا سيجعلك قادر على تحمل المسؤليات الإضافية التى يسندها إليك مديرك فى العمل وذلك بعد أن أثبت نجاحك.هناك الكثير من الأمور الجيدة بينك وبين الحبيب والتى من شأنها أن تحسن علاقتكما وتمنحها الآمان، كذلك هناك الكثير من الأمور التى ستتغير خلال الفترة المقبلة، كما أن الوضع أفضل بكثير مما كنت تتوقع فلا تبالغ فى ردة فعلك مع الحبيب.يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة سيئة، خصوصاً أن أوضاعك الصحية منذ فترة طويلة غير مستقرة تماماً، فلا تهمل اكثر من ذلك، واذهب إلى الطبيب الآن، حاول كذلك فى أقرب فرصة أن تحصل على قسط من الراحة.هناك الكثير من الأحلام التى ستتحقق خلال الفترة المقبلة، استمع إلى نصائح من حولك، وأبحث عن أفضل الحلول لعلاج كافة الأزمات الطارئة.>سيزداد منافسينك فى العمل، حاول أن تبتعد عن كل هذه الخلافات، تفرغ فقط لإثبات ذاتك فى هذا المكان، الوقت لم يعد فى صالحك، استمع إلى تعليمات مديرك ولا تدخل فى صراعات داخلية مع زملائك فى العمل حتى لا تخسر.الحب مصدر إلهام كبير لك وكذلك يمنحك الطاقة التى تبحث عنها دائماً، حتى فى الأوقات الصعبة، فأنت قادر على أن ترى الحبيب مصدر للتفاؤل، تحاول دائماً أن تكون إلى جواره، وهذا ما هو مطلوب منك فى المرحلة المقبلة.حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، فممارسة بعض التمارين الرياضية قد يكون سبباً فى الحفاظ على صحتك والعناية بها، كذلك عليك أن تحصل على عدد ساعات نوم كافية تمنح جسدك الراحة التى يستحقها.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما أنت عليه الآن، وكل الأزمات التى كانت تزعجك فى الفترة الأخيرة ستنتهى سريعاً ولن يكون لديك أى مشاكل تعطل عملك.أنت اليوم من المحتمل فى مزاج جيد، يجعلك قادر على منح العمل ما يستحقه من جهد، كذلك عليك أن تراعى كافة الأمور التى قد تعطلت فى الفترة الأخيرة، لا تدع المشاكل تتفاقم، فأنت الآن قادر على أن تدير الأمور بطريقة أكثر ذكاء من المعتاد فلا تضيع الفرصة.اليوم مناسب جداً لاتخاذ كافة القرارات التى من شأنها أن تعيد علاقتكما إلى ما كانت عليه قديماً، كما أن هناك فرصة لإصلاح كافة الأمور العالقة والتى كانت سبباً فى حدوث بعض الخلافات بينك وبين شريك الحياة، عليك أن تهتم به ولا تبحث عن المشاكل حتى لا تندم فيما بعد.بعض التغييرات التى حدثت لك مؤخراً كان لها تأثير على نمط حياتك بشكل عام، كما أن هناك فرصة للراحة أكثر مما مضى، استمع كذلك إلى النصائح التى يوصيك بها الطبيب الخاص، كما أنه من الضرورى أن تحصل على وقت كافِ من الراحة، حتى تقدر على مواصلة العمل.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل بكثير، سواء على مستوى العائلة أو العمل أو حتى علاقتك بالحبيب، فأنت دائماً قادر على احتواء أى أزمة بذكاء وهو ما سيجعل الأمور أفضل بكثير خلال الأيام المقبلة.أنت راض تماماً عن عملك الحالى، وترى أنه العمل المناسب الذى يجب أن تكون فيه، كما أن علاقتك بزملائك مستقرة إلى حد كبير، حاول أن تحرص على اتخاذ القرارات الصحيحة، ولا تتهور أو تتسرع قد تندم على ذلك قريباً.اليوم مناسب جداً لاتخاذ كافة القرارات التى تم تأجيلها منذ فترة طويلة، كما أن هناك فرصة للجلوس مع الحبيب والانسجام معه، لا تحاول أن تتحكم فى الحياة الخاصة لشريك الحياة، هذه التصرفات تزعجه وتسبب له الضيق والقلق فلا تفعل ذلك مهما كانت الدوافع.على الرغم من محاولاتك الدائمة لحل كل الأزمات الصحية التى مررت بها مؤخراً إلا أنك تشعر فى بعض الأوقات بأنك مازالت تحتاج إلى مزيد من الوقت للحصول على الراحة التى تضمن لجسدك الاسترخاء.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى ليست جيدة تحديداً على مستوى علاقتك بالحبيب، خصوصاً بعد أن مرت ببعض التوتر والقلق الذى كان لهم نتيجة عكسية على علاقتكما.سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.بعد فترات طويلة عاشها هذا البرج من الابتعاد عن الحياة العاطفية استطاع مرة أخرى أن يستعيد اتزانه ويدخل فى حالة عاطفية جديدة ربما تكون هى العلاقة الأمثل بالنسبة له والتى طال انتظارها، لذلك يجب أن يحافظوا عليها..يجب أن يتبعوا نظام علاجى مضبوط حتى لا تحدث لهم مشاكل صحية كبرى وغير متوقعة.سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.تقدم كبير سيشهده برج ألحمل على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطائه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.بعد فترات طويلة عاشها هذا البرج من الابتعاد عن الحياة العاطفية استطاع مرة أخرى أن يستعيد اتزانه ويدخل فى حالة عاطفية جديدة ربما تكون هى العلاقة الأمثل بالنسبة له والتى طال انتظارها، لذلك يجب أن يحافظوا عليها.يجب أن يتبع ابناء هذا البرج كاف الفحوصات والتحاليل اللازمة حتى لا يقعون فى مشاكل صحية كبيرة. .تقدم كبير سيشهده برج ألحمل على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطائه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم .ما زال أبناء هذا البرج يعيشون حالة من الحب الكاذب، لكن مع الوقت سيكتشفون الحقيقة وسيعلمون جيداً أنهم كانوا مخطئين بحق أنفسهم، وربما يصادفهم الحب الحقيقى وقت قريب.للا داعى للتكاسل عن الخضوع للفحوصات الطبية التى يرشدنا لها الطبيب، حتى لا تقعون فى مشاكل كبرى.بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم.