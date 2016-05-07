حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 7 مايو 2016

حظك اليوم برج الأسد السبت 7 مايو
>الأسد على الصعيد المهنى:
>التسرع والاندفاع من أسوأ الصفات التى تتحكم فى قراراتك العملية، أنت من الشخصيات التى يسهل استفزازها، وتتخذ قرارات فى أوقات نفعلة من الممكن أن تعصف بحياتها المهنية بشكل عام، تحتاج إلى التروى والتأنى والتفكير الجيد قبل اتخاذ أى قرار، العمل دون ضغوط ربما لم يكون متاح حالياً، لكن العمل مع التفكير الهادىء هو الحل الأفضل.
على الصعيد العاطفى: الاستمرار فى مقارنة علاقتك بالحبيب، بالعلاقات الآخرى التى تراها فى محيط الأقارب والأصدقاء، لن يساعدك فى استكمال علاقتك بشكل سوى، فالعلاقات لا تظهر دائماً بشكلها الحقيقى، لكن الحقيقة تكمن فى التفاصيل المخفية التى لا يعرفها سوى الحبيب والحبيبة فقط، لا يمكن أن تقيس مقدار نجاح علاقتك بالحبيب إلا إذا رأيت خطوات جادة توطد علاقتكم.
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برج الأسد على الصعيد الصحى:أنت من الشخصيات التى تحاول دائماً أن تنفس عن غضبها من خلال عادات خاطئة، فالتدخين من أبرز هذه العادات التى لا يمكن أن تتخلص منها بسهولة، خاصة أن الوقت لم يعد فى يديك كى تتحكم فيه، بالإضافة إلى الإقبال على تناول السكريات التى من المؤكد إنها ستضرك فى يوماً ما.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعانى من اندفاعه الدائم وقاراته المنفعلة التى تكون له بمثابة مشكلة كارثية تهدد مستقبله المهنى، وحياته العاطفية، فقط تحتاج إلى الهدوء والصبر والقدرة على التحكم فى الأعصاب حتى تتخلى عن قراراتك العشوائية التى تأخذها فى لحظات الغضب.
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حظك اليوم برج السرطان السبت 7 مايوحالة من الارتباك تأتيك بعد سلسلة من القرارات الخاطئة التى اتخذتها بشأن أشخاص بعينهم فى العمل، تفضل دائماً البحث عن مخرج من الأزمات حتى لا تجد نفسك السبب الرئيسى فى إيذاء بعض الأشخاص، الذين كانوا ضحية لقرارات اتخذتها تحت تأثير أشخاص آخرون، يسهل التأثير عليك، لكن ذلك لا يصلح من توليك منصب قيادى.
>برج السرطان على الصعيد المهني:
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برج السرطان على الصعيد العاطفى: تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك لشريك حياتك دون التردد أو الخوف من ردة فعله، فبالتأكيد الجهر بالمشاعر سيكون راحة لك من أشياء كثيرة أهمها التفكير، ثم الانتظار حتى يأتى الوقت المناسب، و لذلك عليك باختيار طريقة تليق بطباع شريك حياتك واعترف له بما يدور فى قلبك.
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برج السرطان على الصعيد الصحى:القلق والتفكير من أكثر الأشياء التى تقضى على أعصاب الإنسان ونفسيته ببطء، الحاجة إلى تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين هامة، لكن التحكم فى عدد مرات تناولها فى اليوم، فالقدرة على التوازن بين تناول جرعات الكافيين وعدم الإفراط فيها من أبرز الأشياء.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يشعر بالكثير من الندم بسبب قراراته المتسرعة التى راح ضحيتها مجموعة من الأشخاص، لا علاقة لهم بأى شىء سوى إنهم تحت قيادته، ومصارحة الحبيب بالمشاعر تخلص مولود السرطان من كثير من الشعور بالقلق والتوتر.
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حظك اليوم برج العذراء السبت 7 مايوالصراع الداخلى يسيطر عليك، فأنت تريد أن تثبت نفسك فى العمل وتكون فى مقدمة الصفوف التى يمكن الاعتماد عليها فى جميع الأوقات وفى الوقت ذاته تحاول أن تجد لنفسك طريق منفرد تسير فيه دون منافس، فأنت من الشخصيات التى تعشق التحدى لكنها لا تحب الفشل، استمر فى طريقك فالتزامك و تفكيرك المتجدد سيحافظون على ريادتك.
>برج العذراء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:لا يتحكم الآن فى مشاعرك الحب، بقدر ما يتحكم فيها الحاجة إلى الحب، فما تشعر به تجاه بعض الأشخاص لا يعد حباً بالشكل الذى تعرفه ويصدقه عقلك، أنت من الشخصيات التى تستطيع ان تميز بعقلها جيداً الفرق بين الحب والاحتياج العاطفى، لذلك عليك أن تتكتم على مشاعرك ولا تحاول أن تظهرها لأحدهم، حتى تعبر من مرحلة الحاجة إلى الحب، و تتأكد من صدق مشاعرك.
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برج العذراء على الصعيد الصحي:الشعور الدائم بالإرهاق و الحاجة على الاستجمام هم أهم ما تريد فى الحياه، لذلك عليك أن تحصل على عطلة قصيرة من العمل ومن التفكير ومن الفراغ العاطفى الذى تعيشه، وتلجأ إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم حتى تفرغ طاقتك وغضبك الداخلى فيها.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يضع نفسه فى حالة من التشتت العاطفى بسبب تواجد الكثير من الأشخاص الذين يميل إليهم بجزء كبير من مشاعره، ويسيطر عليه الحاجة للتواجد فى علاقة عاطفية حقيقية، تعوضه على فترة الجفاف العاطفى التى عاشها على مر السنوات السابقة.
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حظك اليوم برج القوس السبت 7 مايوالقدرة على التعبير عن اعتراضك بطريقة لا تثير غضب الحيطين بك، هى مهارة يصعب اكتسابها حتى مع مرور الوقت، أنت من الشخصيات التى تجيد التفكير والتدبير لواقعها المهنى دون أن تحتاج إلى آراء آخرى تشاركها، ويمكنها أن تكتفى بقراراتها التى عادة ما تكون صائبة بسبب التأنى والصبر.
>برج القوس على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: التواجد الدائم بقرب الحبيب فى لحظات ضعفه يزيد من شعوره بأهميته عندك، والقدرة على انتشاله من هذه حالات ضعفه، دليل على عمق العلاقة بينكم ودراية كل منكم بطباع الآخر، التخلى عن بعض الآراء والمبادئ من أجل الحبيب، تزيدك ولا تنتقص منك، فاستمر فى العطاء.
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برج القوس على الصعيد الصحي:الحاجة إلى الراحة والتخلى عن الضغوط العملية والنفسية هى من أهم القرارات التى يجب أن تأخذها حالياً، أنت من الشخصيات التى تحمل على عاتقها مشكلات كثيرة وهموم متراكمة، ولذلك تتفاجأ دائماً بالمشكلات المرضية التى تظهر عليك فجأة، حاول أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش حالة مختلفة بين واقعه المهنى الذى يجد فيه مجموعة من المشكلات، لكنه يجيد التعامل معها خاصة إنه معتاد عليها، والتضحية والعطاء هم أسلوبك مع شريك حياتك، وهم أهم دعائم علاقتك بالحبيب فحافظ عليهم.
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حظك اليوم برج الثور السبت 7 مايوهناك الكثير من المكاسب المالية غير المتوقعة التى فى طريقها إليك اليوم، كما أنك ستستعيد مبلغ من المال كنت تتوقع أنه لن يعود إليك مرة أخرى، كما أن هناك الكثير من الاستثمارات التى ستقوم بها خلال الفترة المقبلة.
>برج الثور على الصعيد المهنى..
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برج الثور على الصعيد العاطفى .. علاقتك بالحبيب مستقرة جداً، خصوصاً انك فى الفترة الماضية استطعت أن تجذبه إليك وتحتويه كما يجب أن تفعل ذلك، كن أكثر حذراً فى التعامل مع كل الأزمات التى تمر بها العلاقة.
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على الصعيد الصحى .. ربما تكون فى فترة صحية سيئة، إلا أنك مازال لديك القدرة على معالجة الأمور بشكل جيد، بادر بالذهاب إلى الطبيب المعالج لك، ولا تكابر فى الحصول على راحة قد تكون سبباً فى تخلصك من الأعراض التى تشعر بها الآن.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة .. يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى الأفضل فى حياتك على الإطلاق، لا تبحث عن الأمور السلبية، والتى قد تكون سبباً فى شعورك بالضيق والملل من كثرة الأعباء التى تشعر بها.
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حظك اليوم برج الجدى السبت 7 مايوستشعر بالفخر اليوم اتجاه العمل الذى قمت به، كما أن ذلك سينعكس على علاقتك برؤسائك فى العمل، كما أن هذا سيجعلك قادر على تحمل المسؤليات الإضافية التى يسندها إليك مديرك فى العمل وذلك بعد أن أثبت نجاحك.
>برج الجدى على الصعيد المهنى..
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برج الجدى على الصعيد العاطفى.. هناك الكثير من الأمور الجيدة بينك وبين الحبيب والتى من شأنها أن تحسن علاقتكما وتمنحها الآمان، كذلك هناك الكثير من الأمور التى ستتغير خلال الفترة المقبلة، كما أن الوضع أفضل بكثير مما كنت تتوقع فلا تبالغ فى ردة فعلك مع الحبيب.
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على الصعيد الصحى.. يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة سيئة، خصوصاً أن أوضاعك الصحية منذ فترة طويلة غير مستقرة تماماً، فلا تهمل اكثر من ذلك، واذهب إلى الطبيب الآن، حاول كذلك فى أقرب فرصة أن تحصل على قسط من الراحة.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة .. هناك الكثير من الأحلام التى ستتحقق خلال الفترة المقبلة، استمع إلى نصائح من حولك، وأبحث عن أفضل الحلول لعلاج كافة الأزمات الطارئة.
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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 7 مايو
>برج الجوزاء على الصعيد المهنى..
>سيزداد منافسينك فى العمل، حاول أن تبتعد عن كل هذه الخلافات، تفرغ فقط لإثبات ذاتك فى هذا المكان، الوقت لم يعد فى صالحك، استمع إلى تعليمات مديرك ولا تدخل فى صراعات داخلية مع زملائك فى العمل حتى لا تخسر.